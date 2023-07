De ministerspost Financiën zal in het nieuwe kabinet belangrijker zijn dan ooit

De belangrijkste vraag die de Nederlandse kiezers bezig houdt is wie de nieuwe premier zal worden. De kans op een vrouwelijke premier is nog nooit zo groot geweest. Een voor alle grote politieke partijen uitdagende functie om als inzet te gebruiken van hun verkiezingscampagne.

Nu het geld op is mag verwacht worden dat vooral de VVD in haar verkiezingsprogramma zich sterk zal maken voor een gedisciplineerd begrotingsbeleid van de overheidsuitgaven. Een beleid dat in lijn moet zijn met afgesproken regels in de EU. De speelruimte van een nieuwe regering om nog extra geld vrij te maken is dan ook, ongeacht haar samenstelling, zeer beperkt.