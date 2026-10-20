De metrostellen zijn besteld maar kabinet geeft geen geld voor de rails waar ze op moeten rijden

De knappe koppen van de minderheidscoalitie, en dan met name die van de VVD en CDA, hebben weer iets geweldigs bedacht. Er zijn 38 nieuwe metro's besteld om de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam te verbeteren. Alleen wil het kabinet geen geld uittrekken voor de rails waar ze op moeten gaan rijden. Dat meldt Rijnmond.

Het kabinet bevriest 270 miljoen euro voor de uitbreiding van het metronet en RandstadRail. "Dit is heel pijnlijk", zegt Igor Bal namens de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag. Afgelopen donderdag kreeg Bal het slechte nieuws te horen van minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annet Bertram. De gereserveerde 270 miljoen van de Rijksoverheid voor de aanleg van nieuwe sporen en voorzieningen wordt elders gebruikt. (...) "In theorie zou de bestelling van de nieuwe metro's niet door kunnen gaan, maar we willen er natuurlijk alles aan doen om dat wel mogelijk te maken", zegt Bal. "Er komen in de komende jaren 250 duizend huizen en 400 duizend bewoners bij in de regio. Die mensen moeten we wel van A naar B kunnen brengen."