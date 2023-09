De Messias-bonus Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 483 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Omtzigt roept dat hij noch premier nog messias wil zijn. Het zal niet helpen.

Bij de komende verkiezingen speelt de premierbonus geen rol, doodeenvoudig omdat de zittende premier Mark Rutte niet aan de verkiezingen deelneemt. Maar.. een andere bonus speelt ditmaal des te meer. De messias-bonus.

Om als politicus de messias-bonus te krijgen moet 'het volk' die politicus natuurlijk wel als een messias zien. Pim Fortuyn werd in zijn tijd zo gezien. Niet in het minst door hemzelf. In de documentaire 'De Messias' van Fons de Poel en Marcel Roele werden interviews met twee intieme vrienden van Fortuyn gecombineerd met minder bekende archiefbeelden uit talkshows, waarin Fortuyn vertelde over de opdracht die hij had om het land te helpen: “Iedereen heeft een opdracht in zijn leven. Ik denk dat je die van God krijgt.

Volgens theoloog Coen Wessel, aan het woord in de documentaire, had Fortuyn verwantschap gevoeld met de verworpen kant van Christus “die door het establishment van zijn tijd bespot, veracht en weggeworpen werd...”. Historicus Henk te Velde zag parallellen met het messianisme van Abraham Kuyper en andere 19e eeuwse emancipatieleiders. Opmerkelijk is de beschrijving door Fortuyns goede vriend Jan 't Hooft van de nacht nadat Fortuyn een smerige taart over zich heen had gekregen tijdens een persconferentie: “Het leek wel Jezus' lijden in de Hof van Olijven.”

Na Pim heeft Thierry Baudet de messias-bonus gehad. Op hem hebben talloze 'messianisten' gestemd, zonder ook maar in het minst een idee te hebben, waar deze uiterst rechts-populistische man eigenlijk precies voor stond. Maar Baudet en zijn Forum voor Democratie gingen steeds stuitender dingen doen. Wat nu? Waar moesten de messianisten nu naar toe?

Gelukkig stond de volgende messias al klaar om hen met open armen te ontvangen. Ditmaal een vrouwelijke: Caroline van der Plas en haar BBB.

De liefde duurde niet lang, want er was alweer een nieuwe messias opgestaan waar zij zich als lemmingen op konden storten: Pieter Omtzigt. Diens NSC is een partij diein hoge mate het oude CDA is in een nieuwe jasje. Maar dat weten ze niet of willen ze niet weten. Pieter is de Nieuwe Messias. Punt. Uit.

Omtzigt roept dat hij noch premier nog messias wil zijn. Het zal niet helpen. Zijn positie doet denken aan die van de hoofdfiguur in de Monty Python-film “Life of Brian” die per se geen volgelingen wil hebben. Maar hoe meer hij dat roept, hoe meer hij er achter zich aan krijgt.

De werktitel van de ironisch-satirische film 'Life of Brian” was “Life of Jesus”. Maar met die titel durfde Monty Python uiteindelijk niet de bioscopen in te gaan.