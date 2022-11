De merkwaardige geschiedenis van het Braziliaanse voetbaltenue

Hoe zit dat? De Habsburgse prinses Leopoldina, dochter van de Oostenrijkse keizer Frans I, huwde tijdens de ballingschap in Brazilië van de Portugese koninklijke familie voor Napoleon, prins Pedro van Portugal. Die werd in 1822 na de onafhankelijkheid van Brazilië keizer Pedro I van Brazilië. Leopoldina, die op de weg naar onafhankelijkheid een sturende rol had gehad, trad in de voetsporen van haar vader als keizerin. De nieuwbakken keizerin kreeg als eervol klusje de vlag van het nieuwe land te ontwerpen. Ze naaide het geel van de zwart-gele Habsburgse vlag aan het groen van de Portugese vlag. En het groen en geel van de vlag werden ook de kleuren van het Braziliaanse elftal.

Wellicht wat vergezocht en ook niet helemaal waar. Brazilië speelde tot het trauma van de dramatisch verloren WK finale in Rio in 1950 in witte shirts met blauwe kraag. Dat shirt was daarna besmet. Pas na enige jaren en veel discussie ging Brazilië spelen in het beroemde tenue met het Habsburgse geel. En volgens Alex Bellos in zijn boek Futebol. Brazilië met hart en ziel (blz. 63) is het overigens ook weer een mythe dat Brazilië in dat nieuwe shirt in 1958 voor het eerst wereldkampioen werd. Tot de finale heerste inderdaad het Habsburgse geel over de velden. Maar de andere finalist thuisland Zweden speelde ook in (niet Habsburgse) gele shirts. De Brazilianen kochten snel blauwe shirts in Stockholm en naaiden er hun embleem op. En wonnen hun eerste WK.