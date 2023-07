De meningen van Sander Schimmelpenninck vind je overal

14 jul. 2023 - 16:37

@ Peterr3 Jij bent zelf hypocriet. Elke keer lopen te blaten over vrijheid van meningsuiting en als ik dat doe demoniseer je mij. En bovendien zit hypocrisie in de mens. Iedereen is wel een beetje hypocriet. Ik ben dat gelukkig nauwelijks, maar ook ik ben een beetje hypocriet. Big deal. Alleen voor ultra rechtse kleuters is het een deal. U valt wel over D66 die een draai maakt. Maar over Wilders die opeens een tijdje terug weer onder Rutte wil dienen, hoor ik u niet. Schimmelpenninck pakt ultra rechts aan. En geeft ze hun verdiende loon. Ik ben niet voor het vernederen en beledigen van mensen. Maar je mag wel benoemen. Ik vind het in de laatste categorie vallen. Voor de rest zie je het te lineair. Het gaat er niet zozeer om dat je geen vlees meer eet. Of dat je niet meer vliegt. Het gaat om het besef. Besef je eens wat een paar dagen per week minder vlees eten doet. Of wat een keer de trein pakken doet. In plaats van het vliegtuig naar London. Het is een mindset. Best dat je dan vliegt, maar besef wel dat het niet zo goed is voor het klimaat. Ik ben ook pro klimaat maatregelen maar heb in Juni nog gevlogen. Naar Spanje. Rondom Malaga. Is dat goed? Nee. Maar heb ik het besef? Ja.