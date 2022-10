De meest verontrustende uitzending van Buitenhof ooit

30 okt. 2022 - 14:34

"De admiraal keek daarbij naar de pensioenfondsen, waarvan vele zich het afgelopen decennium van investeren in wapenfabricage hebben afgewend. Met andere woorden: om de verdediging op peil te brengen stelt hij een greep voor in de pensioenkassen." Dat laatste hoorde ik hem helemaal niet zeggen. Hij stelde voor dat regels die stellen dat investeerders zoals pensioenfondsen en banken niet in de wapenindustrie mogen investeren heroverwogen moeten worden in het belang van onze zelfverdediging. Daar kun je van mening over verschillen, maar dat is toch iets anders dan een greep in de pensioenkassen doen. Het ABP belegt bijvoorbeeld ook in staatsobligaties van landen over de hele wereld, dat is toch ook geen greep in de pensioenkas?