De media-methodes van Murdoch nu ook in Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 178 keer bekeken • bewaren

Tante Theodora barst weer los

Hallo kinders, hebben jullie je ook weleens afgevraagd of Yücel Yeşilgöz ooit emotioneel vreemd is gegaan? Tante, wat zegt u nu? Nou Kees en Tatjana, ik denk dat ik Dilan haar broeder van een andere moeder heb gevonden!

Hugeau Liegt-een-berg, hofnar van de Haagse hypocrisie, en intellectuele broeder van Dilan Ze-liegt-dus. Ik hoop oprecht dat deze column rechtstreeks jouw inbox binnenglijdt als een pikante privéfoto van Hans Wijers, die zich met veel gekreun en nul elegantie in een net te strakke tangaslip heeft gewurmd. Dat is puur zodat je niet als een sullige Sherlock vol zelfoverschatting door de digitale kliko hoeft te kruipen — op zoek naar “scoops,” die je zelf niet kunt vinden.

Als je mij politiek wil afrekenen, omdat de waarheid wel erg kwetsend is, hoef je nu tenminste niet de wet te breken. Dat is toch wel aardig van me — al zeg ik het zelf. Wel bijzonder, hoor, dat privacy en briefgeheim blijkbaar niet passen in jouw journalistieke gereedschapskist. Maar ach — die grondwet is toch alleen voor gepeupel? Dat soort plebsrechten zijn alleen maar lastig wanneer de miljonairs geen VVD in de coalitie krijgen.

Maar de Nederlandse journalistiek heeft zijn prioriteiten op orde, hoor. Het AD besloot doodserieus etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo op te trommelen en deed alsof het echte probleem is dat Hans Wijers in een privébericht niet “tot tien heeft geteld”.

Niet: “Waarom zijn privé-appjes überhaupt nieuws?”

Niet: “Waarom normaliseren we deze journalistieke Murdoch-methode?”

Nee hoor, het land stond in brand omdat Hans zijn web-etiquette niet op orde had in een fucking privébericht.

Het is dezelfde logica als: “Had jij je telefoon maar uitgezet voordat je ging douchen, anders is het je eigen schuld dat je gehackte naaktfoto’s rondgaan.” In welke Black Mirror-aflevering zijn we beland met z’n allen?

Eigenlijk kan die Paarsche Peeperbusch Hans Wijers me gestolen worden. Oude man, oude politiek, oude wijn in dezelfde schimmelige zak, maar niet eentje die met de jaren beter wordt. Wat mij wel verbaast, is dat de Murdoch-methodes van Hij-liegt-een-berg nog steeds met droge ogen worden verdedigd — alsof het hier gaat om onderzoeksjournalistiek, en niet om sensatieporno met een perskaart.

Hij vliegt als een vleermuis met hondsdolheid op elk woord af dat een informateur in privéappjes mompelt. Als een journalistieke Dracula die al jaren geen maagd meer kon vinden, moest hij blijkbaar zijn tanden dan maar zetten in een oude knar. Arib had al eerder zijn tanden in haar nek gevoeld.

Maar terug naar Wijers: eerst dat borrelverhaal bij Sijthoff — Hans zou Dilan een “leugenaar” hebben genoemd. Behalve dat de man die letterlijk náást hem zat, Eric Smit, nu zegt dat híj dat zei — en dat Hans helemaal niet zo ongenuanceerd was. Maar ja, als die reclameheren genoeg champagne achteroverslaan, gaat iedereen vanzelf op elkaar lijken.

In een ander scenario hadden ze Wijers mee naar huis willen nemen, simpelweg omdat ze door een alcoholpromillage hoger dan hun eigen IQ niet zouden zien, dat hij géén lekker wijf is. Maar goed, kinders, laten we het beestje bij de naam noemen: dit gaat allang niet meer over Hans, Dilan, of wie er nou precies “leugenaar” heeft geroepen tijdens een borrel die meer flessen dan feiten telde.

En jij, Hugeau? Jij mag blijven doen alsof je de waakhond van de democratie bent, terwijl je meer de babbelende butler van de bevoorrechten bent. Dag kinders. Bewaar jullie appjes alsof het staatsgeheimen zijn, want in dit land is privacy nog zeldzamer dan een VVD’er met een geweten. En CC dit gerust naar Hugeau — hij kan elke druppel juice gebruiken, aangezien zijn journalistieke integriteit inmiddels verdampt is.

En om af te sluiten met de wijsheid van Ma Flodder zelf:

“Kijk uit hè, anders krijg je een lel!”

En geloof me, lieve schatten — als de media zo doorgaan, is een schriftelijke lel van jullie lievelingstante nog een liefkozing vergeleken met wat deze clickbaitklojo’s écht verdienen.

Meer over: opinie , media , politiek