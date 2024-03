Als ’s ochtends vroeg de gemiddelde, bezadigde burger zich nog onledig houdt met kaas en brood, het ochtendnieuws of zijn bijslaap zijn zíj alláng onderweg. Zij zijn het geruisloze witte leger in bevlekte oversized werkplunje. Broeken met vele uitpuilende zakken, riemen vol gereedschap, haken en ogen. Mannen met petten en peuken, T-shirt met verfstreek, ongeschoren smoelen, getekende gezichten, niet zelden voorzien van tatoeages. Bouw en werkvolk.

De mannen-met-busjes zijn overal en ál-tijd onderweg. Het ijverig onmisbaar mierenleger dat in colonne, voor dag en dauw over ‘s Heeren wegen trekt. Zij rijden zelden alleen en zijn altijd van het mannelijk geslacht, een eigen soort, waarvan zover bekend geen vrouwelijk equivalent bestaat. Geen dorp te klein, geen steeg zo nauw en geen klus onmogelijk.

Een absoluut mysterie vormen de vrouwen-van-de-mannen-met-busjes. In woonwijken en straten ziet men het busje opvallend afsteken tegen het overig gemotoriseerd blik. Hun meesters moeten in de buurt zijn om in alle vroegte hun werkzaamheden te hervatten maar waar wonen zij en met wie? De wetenschap buigt zich al jaren vruchteloos over de waarschijnlijkheidstheorie aangaande samenlevingsvormen van de man-met-busje. Zouden de vrouwen-van-de-mannen-met-busjes een bijzonder afgeschermd deel van de mensheid uitmaken? Kan er na jaren van classificatie en determinatie een nieuwe soort worden bijgeschreven binnen het Darwiniaanse evolutie-model? Bestáat de vrouw-van-man-met-busje wel of hebben we te maken met een solitaire soort die zich zelf geruisloos deelt en vermenigvuldigt?