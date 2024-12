In de discussie over toegenomen abortussen, schittert de man in afwezigheid, ziet Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'Blijkbaar is het nog steeds makkelijker om vrouwen de volledige verantwoordelijkheid toe te dichten, en hen ook een zekere mate van 'schuld' in de schoenen te schuiven, dan om als man een condoom om te doen.'