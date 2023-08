De magie van de camping, waar Crocs ineens haute couture worden

9 aug. 2023 - 8:43

Als het om kamperen gaat denk ik aan heel andere dingen zoals aan "Sleeping in the forest" van Mary Oliver I slept as never before, A stone on the riverbed, Nothing between me and the white fire of the stars, But my thoughts. Overigens kampeerde ik in een tent die 's ochtends werd ingepakt en mee ging op de rug.