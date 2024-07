Binnenkort is het zover en kunt u zelf de bloedstollende gevolgen ervaren van 'de Macabere Kamer'. De gloednieuwe griezel-attractie van pretpark de Grafteling! Heer WIlders had iets te wild met de scepter gezwaaid waardoor hij de controle nu lijkt te verliezen. In dit eerste deel licht Studio Satire een tip van de sluier op.