De maat is vol voor Johan Vollenbroek: ‘Brussel moet Nederland op de vingers tikken vanwege falend natuurbeleid’

De organisaties wijzen erop dat de Nederlandse staat de Habitat-richtlijn schendt. Daarin staat dat de overheid maatregelen moet nemen om de verslechtering van Natura 2000-gebieden te voorkomen. Sinds de Raad van State de overheid in 2019 om die reden op de vingers tikte, hebben de opeenvolgende kabinetten-Rutte nauwelijks actie ondernomen.

Het mislukken van het Landbouwakkoord is voor de natuurbeschermers de druppel die de emmer doet overlopen. “Dit betekent dat er nog steeds geen oplossing in zicht is voor het stikstofprobleem en voor de grote bijdrage van de landbouw aan de klimaatcrisis”, meent Vollenbroek. Ook industriële piekbelasters, zoals Tata Steel, worden onvoldoende aangepakt.