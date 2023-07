De lucht van ons is verkocht Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 123 keer bekeken • bewaren

De vliegsector gedraagt zich als eigenaar van de lucht en doet alsof we er niets meer over te zeggen hebben. Ze hebben ons aller lucht toegeëigend.

Heeft u ook de laatste ontwikkelingen gezien en gehoord over het gedrag van de vliegindustrie? Je weet eigenlijk gewoon niet wat je hoort en ziet.

Er waren toch twee zaken die gratis waren voor iedereen? De zon die iedere dag weer opkomt en de lucht die we inademen. Dat laatste blijkt opeens niet meer het geval te zijn. We hebben het als gewone burger helemaal mis. De lucht is van de vliegindustrie geworden. Zij maken uit hoe vaak ze er door vliegen en hoeveel ze het vervuilen. En als we dat als maatschappij anders willen, moeten we dat lief vragen, via ellenlange procedures afdwingen en moeten we ook nog betalen. Want om die lucht vrij te krijgen van vliegtuig-uitlaatgassen moeten we zwaar de beurs trekken. Kortom, de lucht is niet meer gratis, niet meer van ons.

Hoe kom ik hier nu op?

Ik heb me de laatste tijd kapot geërgerd aan bobo’s en advocaten in de vliegindustrie. De druppel die de emmer deed overlopen waren de uitlatingen van de baas van TUI in een uitzending op Radio 1 met Thomas van Groningen, vorige week. Ik kom daar zo op terug.

Het kabinet besloot om het aantal vliegbewegingen op Schiphol terug te brengen. Dat was een logische stap, want Schiphol heeft geen vergunning die het aantal vliegbewegingen toelaat waarop de vliegmaatschappijen recht denken te hebben. Verder ontbreekt er al jaren een natuurbeschermingswetvergunning. De toko draait dus deels illegaal. Daar moet een eind aan komen, want burgers moeten beschermd worden tegen vuile lucht, het oorverdovend lawaai en de systematische slaapverstoringen in een wijde omgeving.

Je zou denken: de democratie vindt dat het minder moet met de herrie en vervuiling door de vliegbedrijven. Die vliegindustrie buigt dan netjes voor de wetgever en wat de maatschappij wil, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Nou, dat ligt heel anders bij de vliegindustrie. Nee, ze kiezen ervoor om keihard te gaan procederen tegen de samenleving. Daarbij stellen ze dat alleen in overleg de krimp van hun sector mag worden bereikt. U weet wel, om die uitstoot en het lawaai te beperken. Kortom: we moeten als maatschappij heel netjes vragen of ze alsjeblieft willen minderen, zodat de lucht schoner en stiller wordt. En dat moet dan via een ellenlange procedure in Brussel. De rechter maakte daar vorige maand overigens gehakt van. Maar als je dan denkt dat de vliegsector nederig instemt en hun plannen gaan aanpassen? Welnee. Ze gaan vol in de aanval.

Zo verscheen bij Thomas van Groningen de baas van TUI in de uitzending op Radio 1. Hij waagde het om te stellen dat krimp ongeveer niet aan de orde was. En als we dat al wilden dat we dat dan op onze knietjes moesten vragen. En als zijn branche dan toch moet krimpen dan zouden ze nog langer gaan doorvliegen met ouderwetse herriebakken die flink vuiler waren. Kortom een soort van chantage. Dat er helemaal geen vergunning lag voor meer dan 400.000 vluchten kwam niet ter sprake. Wat de man niet in de gaten had is dat hij vertelde dat hij wel uitmaakte, samen met zijn branchegenoten, hoe vaak en hoeveel ze de lucht wilden volproppen met herrie en luchtvervuiling. In zijn hele betoog viel het woord “omwonenden” niet. Ik ervoer dat als een totale schoffering van de maatschappij waarin hij ook leeft. En de melders van overlast? Ach die melders van overlast die moeten maar ophoepelen. Ga maar verhuizen naar de Veluwe, want die lucht boven hun huis is niet meer van hen. Die is van TUI en KLM en com suis.

Ik dacht eigenlijk dat de lucht van ons is. Ik schreef er al eens over in het Algemeen Dagblad. Maar dat is dus feitelijk niet meer zo. De lucht die we inademen is van de vliegsector en zij maken wel uit hoeveel ultrafijnstof en een hele reeks andere schadelijke stoffen daarin zitten. Maar ook maken ze uit hoe vaak ze er doorheen jakkeren met alle enorme geluidsoverlast en slaapverstoringen van dien. En als we daar paal en perk aan willen stellen zullen we nog eens wat meemaken! Dat is onaanvaardbaar en ondemocratisch gedrag, ten koste van de volksgezondheid! Het is het gedrag van een sector die haar plaats niet meer kent binnen een samenleving. Ze moeten echt weer terug naar hun plek in de samenleving. Ze behoren dienstbaar te zijn aan de samenleving en de samenleving is niet dienstbaar aan hen. Daar ligt een schone en zeer dringende taak voor ons parlement. Het parlement is in ons land en niet de hooghartige vliegbobo’s.

Maak de lucht weer van ons! Het is nu verkocht aan de vliegbedrijven.

P.S.

Ja, Tata Steel is ook verschrikkelijk!

Meer over: opinie , schiphol , vliegverkeer , luchtvervuiling , luchtvaart