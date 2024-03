De loonkloof dicht je het best via de vakbond, ook als vrouwen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Bas van Weegberg Lid Dagelijks Bestuur FNV

Er zijn een hoop moeilijkheden waar vrouwen op de werkvloer helaas mee te maken kunnen krijgen. Maar hoewel vaak de bal bij vrouwen gelegd wordt om het op te lossen, is het hoog tijd om de krachten te bundelen, juist nu op Internationale Vrouwendag.

Vrouwen hebben meer last van ongelijkheid op de werkvloer dan mannen. Denk alleen al aan de loonkloof, die ervoor zorgt dat vrouwen maar liefst 13 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Dat moet veranderen.

Met het huidige tempo zal de loonkloof pas in 2086 gedicht zijn in Nederland. Dat moet sneller. Alleen daarvoor moeten vrouwen hetzelfde doen wat mannen, in bijvoorbeeld de havens, al hebben gedaan. Door jullie als vrouwen te verenigen en samen te pleiten voor hogere lonen, kunnen jullie zorgen voor betere cao-afspraken.

De feiten zijn duidelijk. Lid worden van de vakbond draagt bij aan het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen die lid waren van de vakbond 10,4% was, vergeleken met 18% tussen vrouwen en mannen die niet lid waren van de vakbond. Ben je dus lid van een bond, dan verklein je de loonkloof!

Natuurlijk spelen veel factoren in mee. Maar samen opstaan voor meer loon werkt. Als werknemers krijgen we niets cadeau en zullen we daar om moeten vragen. Veel vrouwen weten, als je alleen om loonsverhoging vraagt of probeert te onderhandelen, krijg je de deksel op je neus. Door dat verenigd in een vakbond te doen, door dat te regelen in cao-afspraken, krijg je veel meer gedaan. Zo heeft de FNV in afgelopen jaar in veel cao’s een loonstijging van 10% of meer afgesproken.

Het eerlijke verhaal is dat bij de FNV, de grootste Nederlandse vakbond, vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn. En dat betekent dat bij afspraken voor een nieuwe cao, en daarmee voor de arbeidsvoorwaarden van vrouwen, vrouwen minder gehoord worden. Terwijl de cao dé plek is om afspraken te maken over loontransparantie, maatwerk bij menstruatie- en overgangsklachten en tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.

Van de vrouwen die actief zijn op de arbeidsmarkt en de afgelopen vier jaar een kind kregen, heeft 43% situaties meegemaakt die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. Dit cijfer is al jaren stabiel, en is de laatste 4 jaar niet afgenomen. Het is dus een gigantisch probleem dat we alleen samen kunnen aanpakken. De FNV pleit voor strengere handhaving om dit probleem met de wortel uit te roeien. Werkgevers kunnen er nu te makkelijk mee wegkomen zolang ze niet worden geconfronteerd met de consequenties van hun handelen. Dit probleem kan je als vrouw niet alleen oplossen, maar door collectieve aanpak gaat het ons wel lukken om dit percentage naar beneden te krijgen.