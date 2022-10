De lobby van de agrarische sector is blijven steken in een tijd die allang voorbij is

Dolf Jansen keek dinsdagavond naar Op1 waar Linda Verriet aan tafel zat, lobbyist voor de varkenshouderij. Zij brak een lans voor het juist wel blijven eten van varkensvlees, als reactie op een advertentie die dag van Wakker Dier om dat nou juist niet te doen. Betutteling, vond Verriet die ook vond dat er te veel sprake was van emotie in het wel-of-geen-vlees-debat. Volgens Dolf Jansen is emotie nu juist een positief iets, want zo zie je immers dat het opsluiten van dieren in krappe hokken en megastallen om ze vervolgens na een kort leven vol leed te slachten, tegen elke vorm van beschaving ingaat.