De liefde op twitter overheerst nog altijd

Het afgelopen jaar namen de spanningen en angst het af en toe flink over als Musk weer z'n rare bevliegingen op X los gooide. Desondanks is er ondanks alle veranderingen toch nog steeds veel liefde te vinden op X.

Social media is voor mij de afgelopen jaren erg belangrijk geworden om contacten te kunnen onderhouden. Omdat ik door het onbekende 22q11ds vaak te weinig energie heb om dingen te ondernemen is internet een houvast geworden. De sociale contacten die ik op X en via het gamen heb opgebouwd geven mij de drive om door te blijven gaan.

Onlangs is een goede vriendin van mij overleden die ook 22q11ds heeft, dit heeft mij weer met beide benen op de grond gezet. Ja, het leven is lang niet altijd makkelijk en als ik me kwetsbaar voel, neemt de negativiteit het over en weet ik het ook even niet meer. Maar verdorie, ik weet wel dat ik nog veel te doen heb en heel veel wil schrijven om mensen te kunnen inspireren op deze manier!