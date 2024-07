De Liberale VVD is een initiatief van infantiele armoede Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 536 keer bekeken • bewaren

Kamerleden die de omvolkingstheorie aanhangen. Kamerleden die NSB-plaatjes gebruiken op hun social media accounts. De Prinsenvlag in de fractiekamer én op de revers van diezelfde Kamerleden. Ideeën die in strijd zijn met de rechtsstaat en democratie konden de VVD eveneens niet op andere gedachten brengen. Het volk had gekozen en er moest per se worden samengewerkt met een club die gedachten heeft waarvan wij allemaal al bijna 80 jaar op 4 en 5 mei roepen dat we dit niet meer willen. Maar de VVD hield vol.

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans heeft tot op het laatste moment geprobeerd om Pieter Omtzigt en Dilan Yesigöz op andere gedachten te brengen. Hij heeft hiervoor zelfs zijn zetel in het Torentje ter beschikking gesteld (zie Nieuwsuur-interview 20 april 2024). Timmermans heeft gewaarschuwd voor de gevaren en de gevolgen die een samenwerking met een ondemocratische club als de PVV kon hebben. Maar partijleider Yesigöz wilde niet luisteren. En Omtzigt? Ach, Omtzigt…

Nu het kabinet er eenmaal zit begint een handjevol VVD’ers zich af te vragen of samenwerking met de PVV nou wel zo’n goed idee was. 7 maanden lang wilden ze er niet aan denken, zwegen ze in alle talen en plotseling staat er een club VVD’ers op die het liefst zo gauw mogelijk een einde wil maken aan deze extreemrechtse nachtmerrie.

Ze noemen zich “De Liberale VVD”. Een club die “terug wil naar de liberale waarden”, wat die ook mogen zijn. Er zitten veel wethouders, gemeenteraadsleden en burgemeesters in deze club, maar ook voormalige VVD-kopstukken als Frans Weisglas, Christianne van der Wal, Eric van der Burg en Arend Jan Boekestijn. Op het moment van schrijven hebben zo’n 1.075 VVD’ers het manifest van De Liberale VVD ondertekend. Niet eens 5% van de ruim 22.000 leden.

De VVD was 14 jaar lang de grootste van het land maar sinds de verkiezingen van 2023 zijn ze de derde partij van het land. In alle peilingen sindsdien wil de VVD maar niet groeien. Veel VVD’ers zeggen uit onvrede over de extreemrechtse samenwerking hun lidmaatschap op of dreigen die op te zeggen. Het ziet er ook niet naar uit dat veel plannen kunnen worden gerealiseerd omdat bij de afgelopen Europese Verkiezingen een extreemrechtse golf uitbleef. De 130 km/u, het uitroepen van de asielcrisis, het verlagen van de zorgpremie en het herinvoeren van de grensbewaking dreigen allemaal te sneuvelen of zijn al gesneuveld.

De initiatiefnemers van De Liberale VVD zijn bang dat de rechtse kiezer de partij de rug zal toekeren. Misschien stemmen ze straks op andere partijen of komen ze bij nieuwe verkiezingen helemaal niet meer opdagen. Ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk van de afgelopen weken laten zien dat de kiezer in staat is extreemrechts de wind uit de zeilen te nemen.

Door ruzies binnen de coalitie en het niet kunnen waarmaken van ambities dreigt de extreemrechtse boot te zinken. Dat wisten deze 1.075 VVD’ers van tevoren ook wel, maar een samenwerking met Frans Timmermans werd gezien als een pact met de duivel. Nu is het te laat en stevent de VVD af op een implosie. Het initiatief van “De Liberale VVD” kan daarom ook niet anders worden uitgelegd als het beperken van de schade. Damage control. Wanneer die 1.075 VVD’ers ballen hebben dan zeggen ze hun lidmaatschap op en worden ze lid van D66 of het CDA.