De leugen regeert in de Troonrede Opinie

Altijd lastig, die Troonrede. Terwijl door het jaar heen ‘De koning is onschendbaar” betekent dat de premier verantwoordelijk is voor de uitspraken van de koning, maakt op Prinsjesdag de koning zich opeens verantwoordelijk voor de uitspraken van het kabinet. Dit jaar leidde het tot maar liefst 10 onware, onvolledige of misleidende uitspraken. Arme koning, arm volk. Het is nu echt zo ver: de leugen regeert.

1 “Veel van de acute problemen waar we voor staan, bijvoorbeeld met migratie, woningbouw, landbouw en natuur, zijn terug te voeren op een overweldigende, door de jaren heen gegroeide complexiteit van teveel regels, procedures en controledrang.“

· De problemen die migratie veroorzaakt zijn terug te voeren op wegkijken (asiel), tolereren van onwettige praktijken (slechte huisvesting, uitbuiting) en stimulerend beleid (internationale studenten)

· De problemen met woning(bouw) zijn ook grotendeels veroorzaakt door ontbrekende sturing van de overheid.

· Idem landbouw: decennialang door de vingers zien van vervuiling, dierenmishandeling, arbeidsuitbuiting etc..

· Natuur: grootste probleem is de weigering van de overheid beschermingsmaatregelen te nemen en effectueren.

Kortom, niet regel- en controledrang maar liberale laksheid was en is het grootste probleem.

2 Het kabinet gaat voor “uitvoerbaar beleid. Uiteraard binnen de regels van de rechtsstaat.”

Het kabinet voert nu al de wet niet uit wat betreft bescherming asielzoekers en het toepassen van de Spreidingswet en negeert rechterlijke vonnissen op het gebied van klimaat.

3 “Een overheid die ruimte en vertrouwen geeft aan burgers. Maar ook aan alle ambtenaren en andere medewerkers in de publieke dienstverlening, die ervoor zorgen dat ons land veilig, schoon, bereikbaar, slim en vitaal blijft.”

Door 22 procent van de Rijksambtenaren te ontslaan en het Gemeentefonds uit te kleden zaait de coalitie onrust bij ambtenaren wat betreft hun bestaanszekerheid. Dus hoezo, vertrouwen?

4 “De heldere afspraak voor de lange termijn is dat het huishoudboekje van de overheid door een streng begrotingsbeleid op orde blijft.”

Het begrotingstekort stijgt nu door irreële ingeboekte inkomsten en bezuinigingen en blijft jarenlang op een te hoog niveau van -4 procent. Feitelijk onjuist dus.

5 Een grondige herziening en vereenvoudiging van het hele stelsel van inkomensondersteuning, inclusief de toeslagen, moet leiden tot meer inkomenszekerheid.

Voorlopig gaat het kabinet gewoon door met de toeslagen.

6 Asielbeleid: “soberder. Denk aan een versnelde procedure en een sobere opvang voor kansarme asielzoekers.”

Dat laatste bestaat al: Sinds 6 juli 2023 is er in Ter Apel een Procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in gebruik waarin asielzoekers geen leefgeld krijgen en hun bewegingsvrijheid beperkt wordt. Dus wat is ‘soberder’’ (binnen de wet)?

7 “Voorop staat dat misstanden en uitbuiting van arbeidsmigranten altijd moeten worden bestreden.”

Deze mantra bestaat al 40 jaar, zonder dat ooit grootschalig en hard is ingegrepen en een kabinet dat bezuinigt op ambtenaren en voortvarend gaat dereguleren zal het ook weer een posterioriteit maken, zie de volgende alinea in de Troonrede over ‘minder regels’ voor ondernemers.

8 “Dit kabinet wil af van het gepolariseerde beeld dat voedselproductie en biodiversiteit in alles tegenover elkaar staan.”

Dit beeld bestaat niet: er zijn genoeg voorbeelden van groene voedselproductie. Wat wel feitelijk vast staat dat de bio-industrie en andere grootschalige voedselproductie in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor schrikbarend teruglopende biodiversiteit. Dat is geen beeld maar realiteit.

9 Beleid ”zonder nieuwe nationale koppen op internationale afspraken.”

Dit is een BBB-frame. Het gaat meestal om de uitvoering van afspraken waar Nederland in het verleden mee akkoord is gegaan.

10 “De daadwerkelijke staat van de natuur en gemeten uitstootcijfers worden leidend in het beleid.”

Dit is misleidend omdat het suggereert dat de huidige onderzoeksmethoden een vals beeld geven, terwijl die wetenschappelijk gevalideerd zijn, in tegenstelling tot wat het kabinet nastreeft.

Kortom, Willem Alexander is door dit kabinet gecommitteerd aan een reeks onverantwoorde uitspraken. Hij had ook kunnen weigeren, maar dan zou hij wellicht beseffen hoe lang hij zelf al in een leugen leeft: dat afkomst adelt.