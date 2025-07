De leugen en wreedheid regeert in dit land Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

Foto: Eyes on Animals

Dierenwelzijn en diergezondheid staat voorop bij het vermoorden van koeien en kalfjes, aldus de VanDrie Group.

“Een internationale groep dierenactivisten heeft in de nacht van zondag op maandag 7 juli op drie verschillende plekken in Apeldoorn slachterijen bezet. Het gaat om tientallen mensen die naar eigen zeggen protesteren 'tegen geweld tegen dieren',“ staat op de website van RTL-nieuws. Ik vraag me af waarom de redactie ‘tegen geweld tegen dieren’ tussen aanhalingstekens hebben gezet. Je zou hier bijna door kunnen gaan denken dat dit geweld in de hoofden van de actievoerders enkel zit. Terwijl toch wel degelijk in deze vier slachthuizen die verbonden zijn aan de VanDrie Group continu vele duizenden onschuldige jonge dieren dagelijks mishandeld en vermoord worden. Met angst en pijn worden ze de dood in gejaagd zonder ooit een normaal leven te hebben gehad. Net geboren worden ze al ontvoerd bij hen moeder vandaan met als enkel doel om snel vetgemest te worden.

De Franse actiegroep 269 Libération Animale zou achter de actie zitten. Hulde voor al deze mensen! De groep heeft behalve drie slachthuizen in Nederland ook een slachthuis in Frankrijk van de VanDrie Group vannacht bezet. Een vreedzame actie bij bijzonder gewelddadige bedrijven die letterlijk over lijken gaan. De actievoerders ketenden zich vast aan de slachtapparaten en blokkeerden liggend de toegang. Dat doen ze niet voor zichzelf, maar omdat ze het onrecht en de misdaden die tegen andere dieren worden begaan zeer terecht niet langer konden aanzien.

Tekenend is de reactie van de VanDrie Group op hun website waarin zij zegt de actie af te keuren. "In ons werk houden wij ons vanzelfsprekend aan alle geldende wet- en regelgeving. Hierop wordt door onszelf en verschillende overheidsinstanties toezicht gehouden. Wij werken samen met partijen die op een constructieve manier bijdragen aan het controleren en waarborgen van onze processen. Diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid staan daarbij centraal."

Je verschuilen achter de geldende wet- en regelgeving. Wat ziek en laf! De geldende wet- en regelgeving beschermt dieren niet en houdt vooral rekening met de uitbuiters en moordenaars. Alles voor het economisch gewin. Als het van de wet mag, wil dat nog niet zeggen dat het betekent dat het dan moreel toelaatbaar is en het dan opeens geen moord meer is. Slavernij was vroeger ook wettelijk toegestaan en toen Hitler aan de macht was golden zijn wetten die miljoenen mensen hun leven kostten.

En dan durft de VanDrie Group ook nog te beweren dat dierenwelzijn en diergezondheid bij hen voorop staat. Het kalf van de koe weghalen, in isolatie zetten, een normaal leven onthouden, vetmesten en op lange transporten zetten om met angst en pijn vermoord te worden hebben niets met dierenwelzijn en dierengezondheid te maken!

En dan je er ook nog achter verschuilen dat er door henzelf en verschillende overheidsinstanties toezicht wordt gehouden… Een de slager die zijn eigen vlees keurt-geval. En de overheidsinstanties die toezicht houden falen aan de lopende band met extreme dierenmishandeling tot gevolg. Klokkenluiders worden eruit geschopt en ook wordt er dikwijls een oogje dichtgeknepen. Bovendien wordt er alleen toezicht gehouden op het vermoorden van dieren dat hoe dan ook altijd angst en pijn veroorzaakt om de allerergste excessen te voorkomen. De zin: “Wij werken samen met partijen die op een constructieve manier bijdragen aan het controleren en waarborgen van onze processen” getuigt van geen enkele empathie met alle levende slachtoffers die in deze moordfabrieken gedood worden louter om de eigen zakken te vullen.

Vele jaren lang volgde dierenorganisatie Eyes on Animals transporten met kalveren uit Ierland naar voornamelijk Nederlandse mesterijen. Samen met collega-organisaties L214 en Ethical Farming Ireland legden zij vast dat rust- en voedingstijden stelselmatig overtreden worden. Ook constateerde zij ernstige misstanden op de rustplaatsen in Frankrijk. Ondanks hun herhaaldelijke berichtgevingen, alle media-aandacht en brieven aan autoriteiten, blijven de Ierse autoriteiten de illegale kalvertransporten certificeren. Ook grote partijen, zoals de VanDrie Group, die de import van kalveren blijft continueren, handelen willens en wetens in strijd met de wet.

Voor Caroline van der Plas en veel boeren zal deze vreedzame bezetting van slachthuizen weer een extra aanleiding zijn om te pleiten dat dierenactivisten als terroristen dienen te worden gezien en ook zo moeten worden aangepakt. De omgekeerde wereld. De leugen en wreedheid regeert in dit land. Ik schaam mij diep over wat wij mensen andere dieren en mensen hier aandoen.