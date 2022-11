De lessen van de grootste, dodelijkste bosbrand in Portugal Kijk Nou • 19-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

The Guardian heeft een mini documentaire gemaakt over de gigantische brand die in juni van dit jaar 45.000 hectare bos verwoestte. 65 mensen kwamen om het leven, velen van hen raakten ingesloten door het vuur toen ze trachtten te vluchten. De brand was een zogeheten orkaanbrand die kan ontstaan bij een extreem hoge temperatuur, tussen de 35 en 40 graden, en een sterke wind. Een priester die jarenlang bosbranden bestudeerde heeft een plan om herhaling te voorkomen. Want dat er opnieuw een grote brand komt, dat staat vast. Het aantal bosbranden in Europa is de laatste jaren verdrievoudigd.