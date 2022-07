De les van Rutte en Woelders: intimidatie loont Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 399 keer bekeken • bewaren

De boeren zijn in dit land niet de enigen met toegang tot zwaar materieel.

Sjaak van der Tak, voorzitter van de allergrootste boerenorganisatie LTO, schuift toch bij bemiddelaar Johan Remkes aan tafel. Hij zal daar ook premier Rutte aantreffen, die telefonisch toezegde dat er 'geen taboes' zijn. Dit kan maar één ding betekenen: alles staat ter discussie. Ook de plannen, de normen en de deadlines van het kabinet rond de stikstofproblematiek.

Hieruit blijkt dat het storten van asbest, het stichten van bermbranden en het bezetten van snelwegen resultaat opleveren. Intimidatie loont.

Bij Op1 legde superwout Willem Woelders uit hoe dit kwam. Dat zit zo: als organisatoren een manifestatie aanmelden, dan kunnen er van tevoren afspraken worden gemaakt. Ook stelt het lokale gezag de grenzen vast. In dat geval weet de politie hoeveel inzet nodig is om die afspraken af te dwingen en desnoods de ME erbij te halen. De onsportieve boeren echter doen dat niet. Zij overleggen op besloten Telegramgroepjes waarbij ze steeds van kanaal wisselen. Je weet als politie vooraf niet waar ze zullen verschijnen met hoeveel en wat er dan gebeurt. Vandaar dat zij vrij spel hadden. Maar er werd heus opgespoord…

Dit is een belangrijke les voor andere actievoerders in Nederland. Wil je succes hebben, kondig dan niets aan maar verras politie en burgemeesters. Zorg ervoor dat je organisaties nooit officieel in verband kunnen worden gebracht met wat je onderneemt. Zet de boel klem. Bedreig personen, instanties en bedrijven die de gevolgen van je acties teniet kunnen doen zoals aannemers die rotzooi op komen ruimen. Donderdagavond verscheen op de televisie een onherkenbaar gemaakte MKB-er in beeld, die als de dood was voor wat hem kon overkomen nadat was onthuld dat hij betrokken was bij een schoonmaakactie op een snelweg. Hij werd van boerenzijde zwaar bedreigd.

Hoe gaat dat tegenwoordig? Rijkswaterstaat heeft niet alleen ingenieurs wegbezuinigd maar ook heel veel uitvoerend personeel. Die kan een weg al lang niet meer zelf schoonmaken. De dienst schakelt daarvoor een aannemer in die het echte werk blijkbaar laat doen door een onderaannemer. Dat was de bedreigde MKB'er die zich maar een éénpitter noemde en benadrukte dat hij toch heus meteen was vertrokken toen hij ontdekte dat het niet om de gevolgen van een ongeluk ging maar om afval, door boerenactievoerders gestort. Zulke angst wil je zaaien. Zulke effecten wil je scoren als je van de boeren en Woelders leert. Een beetje Camorra'tje spelen, een beetje de 'Ndrangetha uithangen

Nu denken jullie, waarde lezers, natuurlijk in eerste instantie aan Extinction Rebellion, Lekker Dier en vergelijkbare activistische organisaties. Maar er zijn veel grotere delen van de bevolking voor wie de lessen van Rutte en Woelders van het grootste belang zijn. Het kabinet heeft al laten weten dat het ingewikkeld is op korte termijn de megawinsten van bedrijven als Shell extra te belasten omdat die niet het gevolg zijn van koen zaken doen maar van de omstandigheden. In het Verenigd Koninkrijk doen ze dat wel. Hier lukt dat niet. Ondertussen heeft het NIBUD uitgerekend dat door de gestegen energietarieven een derde van de Nederlandse huishoudens met de rug tegen de muur wordt geduwd.

Onder deze omstandigheden is er maar één remedie: inflatiecorrectie, loonsverhogingen: niet van een paar procentjes maar van tien procent om het ontwrichtende koopkrachtverlies te compenseren nu de regering weinig tot niets tegen de inflatie doet.

Stakingen zijn waarschijnlijk niet voldoende. Men zal andere actievormen te voorschijn moeten halen zoals de bijkans vergeten bedrijfsbezetting. Heel wat werknemers hebben toegang tot rollend materiaal dat niet voor trekkers hoeft onder te doen, met name in de logistiek en de bouw. Boze chauffeurs kunnen met stadsbussen heel aardig de snelweg blokkeren om vervolgens een braai te houden. Een rijtje sloopkogels voor het stadhuis levert intimiderende plaatjes op. De vrachtwagen kan een geduchte verschijning zijn, vooral als je hem met ijzeren platen een beetje pantsert. Bedrijfsbezetters krijgen vaak toegang tot afval dat zich op hinderlijke plekken laat dumpen.

Wezenlijk: laat dit allemaal niet linken aan vakbonden. Bereid je achter de schermen voor op Telegramgroepen en het Darkweb. Stakingsbrekers weet je altijd te vinden. Die krijgen mail.

Jullie zeggen: de mensen met eelt op hun handen moeten de kastanjes uit het vuur halen voor de kantoorpikken, de laptopgeiten en zij die zich niet in die twee categorieën wensen te laten onderbrengen. Dat is al twee eeuwen de makke van de sociale strijd. Je mag niet verwachten dat ik daar in de vroege ochtend een oplossing voor vind. Slechts één goede raad: laat je op grond van dit soort feiten niet door de tegenstander uit elkaar spelen. Het gaat erom met je geliefden overeind te blijven in deze barre tijd.

Het zal niet helemaal zonder slachtoffers gaan. Er zullen zeker arrestaties volgen. Er komen strijders in het cachot. Daar maak je helden en martelaren van.

Voor je het weet, zit je met de premier zelf als bemiddelaar om tafel: volledige inflatiecorrectie, prijsbeheersing, oorlogswinstbelasting voor wie extreem van de huidige noodsituatie profiteert.

Als de boeren het mogen, mag iedereen het. Of niet soms? Of NIET soms?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.