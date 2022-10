De lange arm van Rwanda bedreigt vluchtelingen in Nederland Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© cc-foto: Paul Kagame

Hoe veilig zijn Rwandese vluchtelingen in ons land? Zembla-journalisten Sander Rietveld en Norbert Reintjens spraken de afgelopen maanden met verschillende mensen uit de Rwandese gemeenschap in Nederland. Zij stellen dat ze in ons land door de Rwandese geheime dienst worden geïntimideerd en bedreigd.

“Mensen vertellen ons over vreemde dreigtelefoontjes waarin wordt gezegd: we weten waar je familie woont. Mensen worden op straat aangesproken met vreemde intimiderende teksten,” vertelt Norbert.

Christopher Houtkamp van Instituut Clingendael doet onderzoek naar diaspora’s, migrantengemeenschappen in Nederland en zegt er het volgende over: “Van Rwanda is bekend dat het land politieke tegenstanders intimideert. En er zijn zeer hardnekkige geruchten dat de Rwandese regering politieke tegenstanders probeert te vermoorden.”

Diasporaspionage

Toch staat Rwanda in Nederland niet op het lijstje met landen zoals Iran, China en Rusland die aan ‘diasporaspionage’ doen. “We weten het wel van Eritreeërs in Nederland dat ze zwaar geïntimideerd worden door de Eritrese ambassade. Iran heeft zelfs mensen laten vermoorden in Nederland,” vertelt Sander. “Dat er landen zijn die aan diasporaspionage doen in Nederland dat is duidelijk. Rwanda hoort daar ook bij, doet ook dezelfde dingen. Alleen in Nederland krijgt dat geen prioriteit.”

Sommige buitenlandse veiligheidsdiensten, zoals die van België, beschouwen de Rwandese activiteiten wél als een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid. Rwanda staat er bekend als een land dat, net als bijvoorbeeld Rusland en Iran, tegenstanders in de gaten houdt en soms probeert te liquideren.

“Het lastige is dat Nederland een goede band heeft met Rwanda. Dat zou mee kunnen spelen, al is het speculatie. Wij zijn een van de grootste donateurs van het land,” verklaart Sander. Zelf kreeg Zembla ook te maken met intimidatie vanuit de Rwandese ambassade. Na de eerdere uitzending ‘Dicatuur geen bezwaar’ – over de financiële steun die Nederland aan de opbouw van de rechtsstaat in Rwanda geeft – werden Sander Rietveld en Norbert Reintjens uitgenodigd op de Rwandese ambassade in Den Haag. In de podcast vertellen de journalisten hoe ze daar tijdens het gesprek werden geïntimideerd. “De ambassade noemde onze uitzending een ‘hit job’, een aanslag op Rwanda.”