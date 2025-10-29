De lange arm van Beijing: Chinese TikTok-partij gooit hoge ogen bij scholierenverkiezingen

Bij de verkiezingen van woensdag lijkt de partij NL Plan geen kans te maken op een Kamerzetel. Maar bij de Landelijke scholierenverkiezingen die deze week werden gehouden, was dat wel anders. De partij eindigde op de zevende plaats, vlak onder het CDA maar bijvoorbeeld boven de Partij voor de Dieren, JA21, Forum voor Democratie en BBB.
NRC schrijft: “NL Plan is een kleine partij van oprichter en lijsttrekker Kok Chan, die in de reguliere peilingen op nul zetels staat. Maar Chan is zeer actief op TikTok, en daardoor bekend onder tieners. Uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow The Money (FTM) bleek dat de partij wordt gefinancierd door de Chinese Communistische partij.”
De PVV is het populairst bij scholieren met bijna 20 procent van de stemmen. Daarna volgen D66 (19,5 procent) en GroenLinks-PvdA (10,3 procent). Ook de goede score van DENK (6,6 procent) is opvallend. De partij van Stephan van Baarle is bijna net zo groot als de VVD.
TikTok is populair onder jongeren die via het sociale netwerk ook politieke boodschappen te zien krijgen. Zo werd een gewelddadige AI-video waarin Frans Timmermans wordt geslagen, meer dan 300.000 keer bekeken. Hoewel TikTok voor de verkiezingen beloofde in te grijpen tegen misleidende en gewelddadige content, gebeurde er niets na een melding.
