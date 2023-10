De lafste leugen van Mark Rutte Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 644 keer bekeken • bewaren

Peter Sas Medewerker SP en actief bij Extinction Rebellion

Door zich in de VN van stemming te onthouden, heeft Rutte aan Israël een vrijbrief gegeven om door te gaan met oorlogsmisdaden in Gaza.

Zaterdag 28 oktober stemde de Algemene Vergadering van de VN in meerderheid voor een resolutie waarin Israël wordt opgeroepen tot een humanitair staakt-het-vuren om de burgerbevolking van Gaza in veiligheid te kunnen brengen en te kunnen voorzien van voedsel, water, brandstof en medicijnen. De Nederlandse regering onthield zich echter van stemming, omdat – zoals Rutte zijn keus op tv verdedigde – de resolutie aan Israël “het recht op zelfverdediging zou ontnemen”. Maar zoals meerdere experts (waaronder internationale rechtsgeleerden en topdiplomaten) aangeven, die redenering snijdt geen hout: Israëls recht op zelfverdediging wordt door de resolutie op geen enkele manier aangetast. Oftewel, Pinokkio-Rutte zit weer eens te liegen, je ziet in het desbetreffende tv-fragment z’n neus centimeters langer worden. Na al zijn gelieg over de Omtzigt-affaire, over de toeslagenaffaire, over de ware (electorale) reden om begin juli de stekker uit het kabinet te trekken etc. – na al die leugens is déze leugen wel de meest laffe en schaamteloze.

Het is ook de meest bloedige leugen van Rutte. Inmiddels zijn er volgens de VN meer dan 8.000 doden in Gaza gevallen, waarvan ruim meer dan de helft vrouwen en kinderen. In de afgelopen drie weken zijn er in Gaza per week gemiddeld 1.000 kinderen omgekomen – een feit waar het verstand bij stilstaat. Maar dat is voor Rutte blijkbaar niet voldoende om Israël op te roepen tot een humanitaire gevechtspauze. Erwin van Veen van het Clingendael Instituut maakt dan ook gehakt van Rutte’s argumentatie om zich van stemming te onthouden. Op de vraag of de VN-resolutie aan Israël het recht op zelfverdediging ontzegt, antwoordt Van Veen: “Nee, natuurlijk niet. Uiteindelijk is dat een curieus argument van de regering, ten eerste omdat niets op het papier van de resolutie Israël belet om zijn recht op zelfverdediging uit te oefenen. Daar komt nog eens bij dat ook het recht op zelfverdediging grenzen heeft en die grenzen liggen in het humanitair oorlogsrecht, waar Nederland ook partij bij is.”

Een staakt-het-vuren is een voorlopige stop op gevechtshandelingen, geen definitieve stop. De resolutie verbiedt Israël evenmin om terug te vechten als bijvoorbeeld Hezbollah vanuit Libanon zou aanvallen. Ook volgens oud-topdiplomaat Ed Kronenburg was er voor de Nederlandse regering “geen reden om zich van stemming te onthouden”: “De Europese Unie is juist de afgelopen dagen op topniveau in Brussel bij elkaar geweest en in de verklaring die daarbij is afgegeven, wordt ook gesproken over een humanitair bestand. Op zich had Nederland dus best voor de resolutie kunnen stemmen.” Dat Nederland zich toch van stemming heeft onthouden, is volgens Kronenburg volledig te wijten aan het feit dat onze regering niet Israël en bondgenoot Amerika voor het hoofd heeft willen stoten. Uiteindelijk is voor Rutte de band met Israël en Amerika dus belangrijker dan het lot van de Gazaanse burgerbevolking. Dát is de ware reden achter Rutte’s keus om zich in de VN van stemming te onthouden; Rutte’s argument over Israëls recht op zelfverdediging is niet meer dan een laffe, doorzichtige smoes.

Als vestigingsplaats van het Internationaal Strafhof en het Vredespaleis wordt Den Haag vaak geroemd als dé stad van vrede en internationaal recht. Maar met Rutte aan het roer is daar bitter weinig van te merken. Israël begaat op massale schaal oorlogsmisdaden door de burgerbevolking van Gaza te bombarderen en door Gaza af te sluiten van de toevoer van water, voedsel, energie en medicijnen. Er zijn nu in Gaza al meer burgers gedood dan destijds in Srebrenica, wat toen terecht door de wereldgemeenschap – met Nederland voorop – als genocide is veroordeeld. Maar nu mag Israël gewoon z’n gang gaan van Rutte, die zelfs een oproep tot een tijdelijk humanitair staakt-het-vuren te ver vindt gaan. Wie het snapt mag het zeggen.

En daarbij zit Rutte gewoon weer eens keihard te liegen, aangezien de resolutie op geen enkele manier Israëls recht op zelfverdediging aantast. Meer dan 8.000 doden, waarvan ruim de helft vrouwen en kinderen. En dan nog steeds slappe smoesjes ophangen. Ik vind het walgelijk en schaam mij op dit moment diep om Nederlands staatsburger onder Rutte te zijn.

Natuurlijk heeft Israël alle recht om zich te verdedigen tegen de terroristen van Hamas, die op 7 oktober gruweldaden hebben verricht in Israël. Maar dat mag nooit een excuus zijn voor het plegen van oorlogsmisdaden, die even gruwelijk, zo niet gruwelijker zijn gezien het gigantische aantal doden onder de Gazaanse burgerbevolking. Door zich in de VN van stemming te onthouden, heeft Rutte aan Israël een vrijbrief gegeven om daarmee door te gaan.