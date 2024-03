De lafheid van Wilders en de toekomst van Timmermans Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 603 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole zijn het nooit eens met elkaar. Desgevraagd bedenkt Kee een ding waar ze het wel eens over zijn maar dat blijkt hij toch verkeerd in te schatten. De vraag is een bruggetje naar de grote eensgezindheid die de Kamer ten toon spreidde om jodenhaat te veroordelen. Alleen FVD en Denk steunden de oproep niet, vertelt Kee.

Directe aanleiding voor de verklaring was de verstoring van een optreden van de joodse artieste Lenny Kuhr door enkele activisten die beweerden te protesteren tegen Israël. Van Jole spreekt van een nare actie en stelt het toe te juichen dat jodenhaat veroordeeld wordt “zeker in Nederland” maar constateert dat bepaalde partijen dat gebruiken om kritiek op Israël te smoren. “Die kregen de kans op een presenteerblaadje aangeboden door deze activisten. Ik hoorde een van de actievoerders Lenny Kuhr uitmaken voor terrorist. Dat slaat nergens op. Dan verlaag je jezelf tot het niveau van Wilders. Overigens merk ik in mijn omgeving dat dit soort types er ook voor zorgen dat mensen niet meer mee willen doen met acties voor Palestina.”

Daarna gaat het over Frans Timmermans. Volgens het Nationaal Kiezersonderzoek sprak de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA te weinig mensen aan en stapte een deel over naar NSC van Pieter Omtzigt vanwege diens vermeende sociale beleid. “Ik denk niet dat hij nog een keer lijsttrekker wordt,” stelt Kee. Van Jole ziet het anders. “Hij heeft wel gewonnen maar niet aan de hoge verwachtingen voldaan. Wat betreft NSC zat hij in een lastige positie. Het was de enige acceptabele coalitiepartner. Daarom zocht hij samenwerking maar met de kennis van nu had hij Omtzigt moeten aanvallen.”

Tot slot praat het duo over de formatie of wat daar voor door moet gaan. Kee is enthousiast over het nieuwe duo Van Zwol en Dijkgraaf. “Het is een verademing. Plasterk wilde nooit iets loslaten over de onderhandelingen, Putters ook niet echt maar deze twee willen echt transparant zijn.” Van Jole is het er niet mee eens. Hij noemt de persconferentie van de twee slaapverwekkend. Verder vindt hij het een gotspe dat Wilders als leider van de grootste partij alleen maar twittert en nooit interviews geeft. "Hij is gewoon laf."