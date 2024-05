De lafheid van de UvA-bestuurders en het fanatisme van de studenten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 482 keer bekeken • bewaren

De bestuurders van de Universiteit van Amsterdam hebben zich opnieuw belachelijk gemaakt. Ze lieten de bezetting van een gebouw op het Roeterseiland door de ME breken, die daarvoor het geweld gebruikte dat wordt gereserveerd voor opstandige studenten. Daarna stopte dat stelletje kakkebroeken het onderwijs aan de hele universiteit voor twee dagen. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

De Universiteit van Amsterdam telt 41.000 studenten en 5400 medewerkers. Ze heeft locaties door de hele stad. Aan de acties van maandag deden maximaal tweeduizend mensen mee. Op het grootste deel van de universiteit was niets aan de hand. Daar vonden onderwijs en onderzoek gewoon voortgang.

Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden! Sodemieter toch gauw op.

Als ik aan de UvA doceerde, ging ik dinsdag gewoon college geven of werkgroep houden, desnoods op de stoep of in het park als het College van Bestuur de deuren van de gebouwen laat sluiten. Dat zou een goede les zijn voor de autoriteiten.

Aan de andere kant – die van de activisten - maakt men zich net zo belachelijk. Je ziet daar zogenaamd stoere types met een sjaal voor hun smoel intifadaatje spelen. Ze weten, zoals Peter Breedveld al heeft opgemerkt, heel goed de media buiten de deur te houden maar niet de onverlaten die de kans grijpen vernielingen aan te richten.

Zij gedragen zich overigens als oproerlingen uit de premoderne tijd. Bij het Aansprekersoproer van 1696 ging het ook zo: men viel het huis van een gehate regent binnen, leverde de bijbel bij de buren af en sloeg vervolgens alles kort en klein. Geplunderd werd er nooit . Dat lijkt ook aan de Universiteit van Amsterdam evenmin te gebeuren. Wel is op het Binnengasthuis kunst uit het raam gegooid en je hoopt dan maar dat dit in blinde drift gebeurde en niet omdat men deze werken op grond van welke levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging ooit als ontaard beschouwde.

Bij Op1 was even een of andere idioot te zien die eerst (in het Engels) riep: 'Er is een zionist in de zaal'. Daarna klonk het: 'Er is geen plaats voor zionisten hier.'

Een ding moge duidelijk zijn: er is altijd en overal plaats voor zionisten, tot in de kleinste uithoeken van de universiteiten en hogescholen. Wie hen probeert uit te bannen, verspeelt daarmee het recht de eigen opvattingen naar voren te brengen. Waarom zou er dan voor jou wél plaats zijn? Leg dat maar eens uit. Aan een universiteit hoor je altijd tegenspraak maar de ander wordt nooit overschreeuwd.

Dit soort basale principes dreigen in het tumult van de laatste dagen verloren te gaan. Het gedrag van sommige activisten is daar net zo verantwoordelijk voor als de ME-ers met hun knuppels, hun hardhandigheid en hun gewoonte om gearresteerden met de handen omhoog voor zich uit te drijven, zoals maandagavond op de televisie te zien was.

De waarheid is het slachtoffer. Als dit zo doorgaat, zal ook Gaza naar de achtergrond verdwijnen: dan wordt het haat uit gewoonte. Dan dalen we af tot het niveau van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Dan zijn het de Montagues en de Capulets. Dan is het Ajax tegen Feyenoord. Dan hoort men alleen nog maar leuzen waarvan iedereen de zin inmiddels is vergeten.

Een grote zaal waar honderden studenten en docenten elkaar dag en nacht afwisselen om te debatteren over het Midden-Oosten – onderbroken door dichters en muzikanten – dat zit er in het huidige tijdsgewricht blijkbaar niet meer in. Dat is teveel gevraagd.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht.

