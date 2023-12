De laatste resolutie van de VN spreekt ook Hamas aan Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 263 keer bekeken • bewaren

Een steeds groter deel van de wereld roept op tot een staakt het vuren in Gaza. Nederland behoort tot de kleine minderheid van 22 landen die blijft tegenstemmen of zich onthouden als in de Algemene Vergadering een resolutie over dit thema wordt ingediend. Ook deze week gebeurde dit weer. Het is de moeite waard de tekst in zijn geheel te bekijken:

The General Assembly,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Recalling its resolutions regarding the question of Palestine,

Recalling also all relevant Security Council resolutions,

Taking note of the letter dated 6 December 2023 from the Secretary-General, under Article 99 of the Charter of the United Nations, addressed to the President of the Security Council,

Taking note also of the letter dated 7 December 2023 from the Commissioner General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East addressed to the President of the General Assembly,

Expressing grave concern over the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip and the suffering of the Palestinian civilian population, and emphasizing that the Palestinian and Israeli civilian populations must be protected in accordance with international humanitarian law,

1. Demands an immediate humanitarian ceasefire;

2. Reiterates its demand that all parties comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, notably with regard to the protection of civilians;

3. Demands the immediate and unconditional release of all hostages, as well as ensuring humanitarian access;

4. Decides to adjourn the tenth emergency special session temporarily and to authorize the President of the General Assembly at its most recent session to resume its meeting upon request from Member States.

De woorden Israël en Hamas komen in deze tekst niet voor. Wel wordt vastgesteld dat de Israëlische en de Palestijnse burgerbevolking in overeenstemming met de internationale weten moet worden beschermd.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat Nederland deze resolutie niet heeft gesteund. Premier Rutte beweert weliswaar dat de aanvallen van Hamas op 7 oktober niet worden veroordeeld en dat er geen enkele verwijzing naar Israëls recht op zelfverdediging in voorkomt, maar dat doet er in dit verband niet toe. Beide partijen dienen het bloedvergieten te staken. De resolutie stipuleert bovendien dat alle gijzelaars zonder meer vrij moeten komen.

In de Nederlandse discussie gaat men er over het algemeen van uit dat deze resolutie aan Tel Aviv is gericht en niet aan Doha, waar de politieke leiding van Hamas in villa's is ondergebracht. Dat is een eenzijdige benadering.

Bij Hamas valt niet de minste bereidheid te constateren de strijd te staken. Integendeel, de generale staf heeft de laatste dagen zelfs zelfmoordstrijders ingezet. Elke centimeter grond van de enclave wordt verdedigd, wat ook de gevolgen voor de burgerbevolking mogen zijn. Tegelijkertijd faalt het burgerlijk bestuur – ook in handen van Hamas – bij het beschermen van de bevolking. Er zijn kennelijk geen ondergrondse voedsel- en watervoorraden aangelegd terwijl men toch wist welke gevolgen een aanval op Israël met zich mee zou brengen. Op het gebrek aan schuilgelegenheid voor de burgerbevolking is al vaak genoeg gewezen.

Hamas hoopt voor het oog van de mondiale opinie als morele winnaar uit de strijd te komen. Om dat doel te bereiken hoeft de organisatie slechts een eenzijdig staakt het vuren af te kondigen maar dat zit kennelijk niet in de genen. Daarom blijft de bevolking tussen de Israëlische hamer en het Hamas' aambeeld zitten.

Dit is onacceptabel. Daarom moeten zowel regeringen als actievoerders er bij beide partijen op aandringen de strijd onmiddellijk te staken. Israël en Hamas zijn immers samen even verantwoordelijk voor de voortzetting van het bloedbad, elk op hun eigen manier. De laatste resolutie van de VN biedt hiervoor een prima handvat. Anders blijven de hardliners aan beide kanten de boel opstoken.

