De laatste dagen van Quincy Promes

Daniël Kramer Filosoof en politiek wetenschapper

Met de Emiraten heeft Nederland een uitleveringsverdrag.

Quincy Promes is met Spartak Moskou in de Emiraten op trainingskamp en kan worden opgepakt. Boven zijn hoofd hangt een jarenlange celstraf wegens drugshandel en het neersteken van zijn neef. Slaat het OM toe, of laat het Quincy terugvluchten naar Rusland waar hij een Russisch paspoort probeert te bemachtigen?

Het is nog maar de vraag wat Quincy Promes gaat doen in de zomer van 2024. Er zullen op dit moment een paar scenario’s door zijn hoofd spoken. Money blowen, want alles geel Pikachu. Designer-kleding kopen en schreeuwen dat je vader 't niet heeft. Klokje kopen, patsertje spelen op IG. Videoclip voor nieuwe rapsingle schieten in Dubai. Diamanten of gouden tanden laten zetten? Quincy zal in ieder geval niet bezig zijn met een terugkeer naar Nederland, zijn morele kompas terugvinden (als hij die ooit had) of schuld bekennen. Komende zomer loopt zijn contract af bij de Russische topclub Spartak Moskou. De vleugelaanvaller is een van de beste spelers in de competitie en is bijna jaarlijks topscorer van Spartak. Of de Russen hem een contract aanbieden is nog maar de vraag, gezien er nogal wat rechtszaken tegen hem lopen.

18 maanden cel

Promes zal er alles aan doen om in Rusland te blijven, want hij weet dat er een lange gevangenisstraf op hem staat te wachten in Nederland. Voor het neersteken van zijn neef werd Quincy door de Rechtbank in juni 2023 veroordeeld tot 18 maanden celstraf. Oorspronkelijk lag de eis lager, maar omdat er bij Quincy geen greintje schuldgevoel viel te ontdekken én hij zijn verantwoordelijkheid als voorbeeldfunctie op geen enkele manier heeft gepakt, is de straf met een half jaar verhoogd.

Quincy zelf zegt trots te zijn op het neersteken van zijn neef, omdat dit de eer van zijn familie hoog heeft gehouden. Zijn neef zou een ketting van een tante hebben gestolen en daarom stak Quincy hem in zijn knie tijdens een bedrijfsfeest in Abcoude. Afgetapte telefoongesprekken leveren het nodige bewijs, maar toch houdt Quincy zijn onschuld vol en gaat hij in hoger beroep. De zaak ligt daarom opnieuw bij de rechter. Kans dat de straf verlaagd wordt is zo ongeveer nul.

Drugs & Geld

Ondertussen probeert Quincy afstand te doen van zijn Nederlandse nationaliteit en wil hij Rus worden. Zo kan de vleugelaanvaller na zijn voetbalcarrière in Rusland blijven. En hoeft hij nooit meer terug naar Nederland. Dat het land in oorlog is maakt Quincy niets uit. Ondanks enkele lachwekkende beweringen in interviews dat hij zich 'Rus' zou voelen, blijft Promes in Rusland gewoon denken dat hij alles kan maken. In 2022 loopt hij een politiebureau binnen in Moskou en probeert hij agenten om te kopen om vrienden vrij te krijgen. Die vrienden waren aangehouden voor vermeend drugsgebruik, waar loodzware straffen op staan. Het land voert een zerotolerance-beleid. Gek genoeg waren zijn vrienden snel na het incident vrij. Van omkoping zou geen sprake zijn geweest.

In 2023 komt Quincy opnieuw in beeld bij justitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan een sturende rol te hebben gehad in een cocaïnesmokkel van 1300 kilo. Volgens het OM deed Promes een investering van 75.000 euro om in 2020 vijf containers cocaïne in de haven van Antwerpen binnen te smokkelen. Bij geen van alle zaken rondom Quincy kwam hij terug naar Nederland om in de rechtszaal aanwezig te zijn. Wanneer de drugszaak tot een veroordeling komt wordt het Russisch paspoort een lastig verhaal, een veroordeelde crimineel die handen in drugs heeft komt er bij Rusland niet in. Ook niet als je leuk kan voetballen.

Toeslaan

Ondertussen is Spartak Moskou deze winterstop op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Voorgaande jaren liet Quincy de trainingskampen aan zich voorbij gaan om persoonlijke redenen. Dit keer krijgt hij probleemloos een verblijfsvisum van het Midden-Oostenland en gaat mee. Op 4 januari is Quincy in Dubai om zijn verjaardag te vieren. Hij post een video waarin een juwelier hem een diamanten-ketting cadeau geeft en daarin zien we ook Steven Bergwijn en Memphis Depay langskomen. Depay laat vervolgens in een post zien nog steeds achter Quincy staan: "In highs and lows, I'm a real-life brother, f*ck a fake friend"