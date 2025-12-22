De kwestie rond mijn reputatie houdt mij uit de slaap Opinie Vandaag leestijd 5 minuten 109 keer bekeken Bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU) Persoon volgen

Beste JP,

Waarom geef je niet de erkenning die mij toekomt? Ik was de eerste politiek leider die aangaf hoe je de P geopolitiek moet benaderen. ‘Slijmen’ werd er meesmuilend geroepen. Bij de P werkt het alleen als je hem geeft waarnaar hij hunkert: wereldwijde faam! Een internationale vredestichter! Een dealmaker van wereldniveau! Een groot leider die rechters van het Internationaal Strafhof op zijn sanctielijst plaatst als zij politici durven aan te klagen voor genocide. Een opperbevelhebber die definitief afrekent met vijandige vissersboten in de Golf van Amerika. Of je hebt dit door en handelt ernaar, of je bent een nobody en bereikt totaal niets. Zie het irrelevante optreden van de huidige EU-leiders! Zij snappen het gewoon niet. Ik ben zelf het afgelopen jaar door hem met alle egards behandeld, heb langer dan wie ook zijn hand geschud, en ben als vriend hartelijk uitgezwaaid. Ons mediamoment werd wereldwijd door de pers opgepakt.

Wat lees ik bij jou? Dat ik een geopolitieke slijmerd ben. Hoe durf je!

Ik twijfel of ik de mail moet versturen. JP is een oud-studiegenoot uit Leiden en een belangrijke verslaggever van een gerespecteerd ochtendblad. Haar afvallen valt mij zwaar. Maar waarom weet ze mijn succesvolle optredens niet te waarderen? Wat zit daarachter? Het is mij – en geen ander - gelukt om de P blijvend bij ons continent te betrekken én de defensie-uitgaven omhoog te krijgen. Misschien moet ik haar gewoon aanspreken op de kerstborrel van onze partij waarvoor ook zij uitgenodigd is. Een gesprekje onder vier ogen. Ik kan haar een scoop leveren over de m-p. Hoe hij zich vergiste in de naam van de Letse president: hij noemde de naam van de president van Estland. Een verschrikkelijk afgang viel hem intern ten deel. Ze krijgt dit verhaal maar dan wel onder de voorwaarde dat ze mij in haar krant en podcast een positief profiel geeft.

Uiteindelijk heb ik de mail niet gestuurd. Z, die ik hierover raadpleeg, noemt het een te groot risico. JP zou wel eens mijn verzoek als nieuws naar voren kunnen brengen, bijvoorbeeld in haar podcast, waarmee mijn benadering contraproductief zou werken. Ik hecht veel waarde aan de opvattingen van Z. Hoe zij bijvoorbeeld de frontlinie van middenpartijen wist open te breken door een zuiver anti-links standpunt te toeteren. Klasse! Terecht heb ik haar eerder als mijn opvolger aangewezen.

Een van mijn assistenten heb ik nu de opdracht gegeven uit te zoeken of JP daadwerkelijk op onze kerstborrel aanwezig zal zijn. Is zij er niet dan moet ik iets anders verzinnen.

Ik heb daarbij wat vrije tijd want mijn hoofdkantoor in Brussel is nauwelijks bezet vanwege het decemberverlof van de ambtenaren en militairen. Laat de Rus het niet horen!

Wat ik zelf privé moet doen tijdens de kersdagen is nog wel een vraag. Natuurlijk er zijn genoeg dossiers om de tijd te doden. Bijvoorbeeld wat er speelt tussen Japan en China. Dat kan gevaarlijk worden. Maar niet op de korte termijn, zeggen de experts. Een actueel interview voorbereiden over de komende Derde Wereldoorlog? Blij dat ik in brede kring steun krijg voor dit verhaal maar het moet wel geloofwaardig verteld worden. Het vertrouwen dat ik ook in Nederland heb opgebouwd, moet ik door mijn mogelijke kennisachterstand niet verspelen. Ik ben schatplichtig aan mijn adviseurs die dit verhaal van een komende oorlog ingefluisterd hebben. De eis van veel meer geld voor defensie moet zo krachtig mogelijk verteld worden anders krijg je een welles-nietes discussie met de linkse elite. Over vrede en zo. Nee, dan lijkt mij een geopolitiek interview over mijn vriend de P verstandiger.

De kwestie rond mijn reputatie houdt mij uit de slaap. Hoewel strikt privé, meld ik het hier toch. Ik ben met de kerst uitgenodigd door L, een oude kennis van AZ, om de kerstdagen door te brengen op haar chateau in de Dordogne. Ik ben er aan toe om een paar dagen te ontspannen maar aan de andere kant kan ik niet vergeten wat zich recentelijk heeft afgespeeld. L heeft daarin geen uitdrukkelijke rol gespeeld maar ze is wel voorwerp van discussie. Wat blijkt? Een stel vervelende derderangs journalisten vond het noodzakelijk om op zoek te gaan naar een mogelijke partner voor mij. Zij kunnen zich – zogenaamd – in deze onrustige tijd niet voorstellen dat ik tijdens de kersdagen geen behoefte zou hebben aan gezelschap. Zelf laat ik die kwestie hier rusten maar van mijn assistenten begrijp ik dat deze riooljournalisten inmiddels een topdrie van kandidaten hebben samengesteld en dat ze rond de kerst daarover willen publiceren. Nu is L een van de drie hetgeen het mij helaas onmogelijk maakt om haar uitnodiging te accepteren. Mijn juridisch adviseur raadt mij wel af om het stel vanwege smaad aan te klagen want dan hebben deze amateur-journalisten hun doel bereikt: aandacht. En: persvrijheid is een groot goed als het om publieke figuren gaat. Persvrijheid? Ja, als politiek businessmodel!

Paniek. Er zal inderdaad een artikel als een soort ‘date’ verschijnen waarmee mijn privé-situatie op straat ligt. Dit zal bijzonder schadelijk zijn voor mijn positie. Ik bel met een politiek mediavriendje - die een giga-netwerk heeft, ook in linkse kringen - om daadwerkelijk een list te verzinnen. En die hebben we gevonden. Mijn mediavriendje zal contact zoeken met JP en ons aan elkaar koppelen voor een kerstavond op mijn Brusselse appartement. JP en ik kennen elkaar, zijn immers oud-studiegenoten, genieten beiden geopolitieke bekendheid én zijn single. Hij zal ook het journalistenstel laten weten dat ik inmiddels een relatie heb. Dat het stel bij plaatsing van het artikel juridisch zal worden aangeklaagd inclusief het vorderen van een grote dwangsom. Zo gezegd, zo gedaan. JP heeft ja gezegd. Ze zal worden opgehaald met een speciale auto van BUZA.

De kwaliteitskrant valt de ochtend voor kerst als een bom op de deurmat.

Opnieuw paniek.

Ik lees op de voorpagina met chocoladeletters ‘Nepvriendin laat hoge internationale functionaris wankelen’.

Lees mijn naam en die van JP. Ben met stomheid geslagen.

Hap naar adem.

Krijg het Spaans benauwd.

Waar is het fout gegaan? En door wie?

Haal van alles in mijn hoofd.

Bel naar mijn mediavriendje.

Hij neemt niet op.