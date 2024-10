De kwaadaardige domheid van dit bewind Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 305 keer bekeken • bewaren

Minister Reinette Klever heeft haar collega Faber in kwaadaardige domheid overtroffen. Dat kwam vooral tot uiting tijdens een interview dat zij gaf op een of ander onbebouwd terrein in Oeganda. Daar, zo zei de bewindsvrouwe, kon men voor uitgeprocedeerde asielzoekers huisjes neerzetten. En dan konden zij er hun eigen voedselgewassen verbouwen.

Zo doen ze dat namelijk in die landen: ze wonen in hutjes en dan lopen ze voor het overige een beetje te kloten met cassave en zo. Voor ons geestesoog komen beelden uit oude tv-documentaires: Je ziet vrouwen met grote palen in een houten pot slaan. Daarna volgen de scènes met de drums en het dansen.

Landbouw is goed voor je. Iets meer dan tweehonderd jaar geleden ontwikkelde de ex-beroepsmilitair Johannes van den Bosch ook zo'n plan. Hij wilde de klanten van de stedelijke armbesturen in het westen naar Overijssel en Drenthe deporteren, waar ze een huisje kregen met grond erom heen om eerzaam te bebouwen. Dat heette koloniën van weldadigheid. Suzanne Jansen schreef er een bestseller over: Het Pauperparadijs.

Het schijnt dat minister Klever vooral asielzoekers uit Congo, Zuid-Soedan en andere landen in de buurt van Oeganda daarheen wil laten deporteren. Uit dit denkbeeld blijkt hoe ongelooflijk minimaal haar kennis is over Afrika en hoe hoe het er op dat continent aan toegaat. Zij lijkt zich vooral geïnformeerd te hebben uit vooroorlogse boekjes over missie en zending terwijl er toch op haar departement voldoende deskundigen zitten die haar kunnen uitleggen hoe hopeloos zo'n kolonie van weldadigheid in de tropen is.

Daarnaast valt iets te zeggen over de partner die zij uitgerekend heeft gekozen: Yoweri Museveni, sinds 1986 de onbetwiste machthebber in Oeganda. Museveni is een ontspoorde bevrijder. Hij verzette zich met een bevrijdingsleger eerst tegen de terreur van de beruchte Idi Amin en daarna tegen het autoritaire bewind van diens opvolger Milton Obote, die naar schatting 100.000 slachtoffers maakt. Museveni is na een vrij hoopvol begin echter verslaafd geraakt aan de macht en is nu als despotische heerser een remmende factor in de ontwikkeling van zijn land. Vanwege militaire interventies en andere bemoeienissen met Oost-Congo is Oeganda medeverantwoordelijk voor de vluchtelingenstroom uit die regio. Uitgerekend met deze dictator wil Reinette Klever zaken doen.

Homoseksuelen die denken dat ze door de PVV tegen discriminatie beschermd worden, hebben reden die mening te herzien. Yuseveni heeft een uitermate discriminerende anti-homowetgeving opgelegd waarin zelfs de doodstraf voorkomt. Nuttig feit: veel traditionele koninkrijken in wat nu Oeganda is, hadden geen problemen met homoseksualiteit. De haat en de vervolging zijn geïmporteerd door de Britse kolonialen en in hun kielzog de zendelingen en missionarissen. Uit de volkstelling van 1982 bleek dat 82% van de Oegandezen christen is.

De PVV gebruikt homo's als nuttig idioten in haar strijd tegen de islam. Voor het overige kunnen zij de bout hachelen. Zie ook de schampere opmerkingen onder het Wilderiaans twittervolk en de daarmee verwante BBB over de Pride. Dat belooft niet veel goeds.

Je moet niet denken dat Wilders' fans zich door dit soort strapatsen van hem af zullen keren. Integendeel. Zij vinden dat prachtig. Zij willen hun leider immers evenaren in domme kwaadaardigheid. Het is Wilders en types als Reinette Klever er alleen maar om te doen hun wraakzucht te bevredigen. Daarom ging ze in dat veld staan om te vertellen dat die asielzoekers maar lekker in een hutje moeten gaan wonen. Ver weg.

Denk evenmin dat premier Schoof en de andere regeringspartijen een remmende factor zijn. De minister=president zit dezer dagen te pacteren met geestverwante Europese leiders als Meloni om de Europese Unie naar hun extreemrechtse hand te zetten. Het optreden van Klever in Oeganda karakteriseert niet alleen haar maar het hele kabinet, inclusief VVD en NSC. Maak je wat dat betreft geen illusies. Het is niet alleen haar kwaadaardige domheid.

Wij beleven duistere tijden en de rattenvanger maakt ons wijs dat de zon schijnt. Het lukt hem nog ook.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten toch niet dichtgaan. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.