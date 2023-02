De kracht van de sociaaldemocratie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 175 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Ons land staat voor grote uitdagingen en we kunnen pas draagvlak scheppen voor goede oplossingen als iedereen een basisniveau van kwaliteit van leven heeft.

Als je arm bent, maar ambities hebt om rijk te worden, op welke politieke partij stem je dan? Juist ja, op de VVD. Die partij vertegenwoordigt van oudsher de rijke, individualistische en geslaagde mens. Als het je echter niet lukt om ondanks je politieke voorkeur rijk te worden, dan is de kans groot dat je gefrustreerd raakt. Je gaat op zoek naar een zondebok. Het is gemakkelijk om die te vinden bij buitenlanders, asielzoekers of nog armere steuntrekkers. Ook is er altijd nog de weg naar een complottheorie. De partijen die opkomen voor kwetsbare groepen, vooral de linkse partijen zoals de PvdA, zijn tegen jou. Het idee dat linkse politiek misschien wel het beste aansluit op de situatie waarin je nu in je gebrek aan rijkdom verkeert en waaraan je je wilt ontworstelen, werp je ver van je af. Je schaamt je voor de helpende hand die je aangereikt wordt.

Laten we eens kijken hoe het werkelijk zit. Wie trekt de kar als het gaat om het dichten van de toenemende kloof tussen arm en rijk? Wie maakt zich hard om onredelijke overheidsbureaucratie te bestrijden als het gaat om bijstand en toeslagen? Wie staat op de bres voor ZZP’ers, om te zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden? Wie zet zich in voor vaste contracten? Wie wil compensatie voor de hoge energiekosten voor hen die dat écht nodig hebben, wie ijvert voor betaalbare woningen, of goed onderwijs voor iedereen? Op al deze vragen luidt het antwoord: de linkse partijen zoals de PvdA. En zij leggen de rekening bij de grootverdieners die maar amper belasting betalen, is getekend door Mark Rutten en Edith Schippers ("ik ben voor minder belasting")

Het is moeilijk om in onze geïndividualiseerde samenleving duidelijk te maken dat er meer is dan alleen de eigen bubbel, het eigen belang. Het samenleven en de positieve invloed van ons handelen daarop is onderaan de prioriteitenlijst. Het lijkt nu alsof alleen handelen en kiezen op basis van primaire emoties en korte termijndenken, aangewakkerd door spierballentaal bijdraagt aan een oplossing van de problemen die op je weg komen. Ons land staat voor grote uitdagingen en we kunnen pas draagvlak scheppen voor goede oplossingen als iedereen een basisniveau van kwaliteit van leven heeft. Waardoor we ruimte krijgen om ook met het welbevinden van anderen solidair te zijn.

In de samenwerking met GroenLinks en het vormen van een links blok (de sociale wolk) is dit een basisvoorwaarde om een breed draagvlak te krijgen ook om de milieuopgaven te realiseren. De boodschap is, wij hebben zorg voor elkaar, niemand tussen wal en schip. Hierdoor gaan mensen inzien dat iedereen profiteert van het opheffen van exorbitante verschillen in inkomen en het herstellen van goede algemene voorzieningen op terreinen zoals wonen, werken, energietoelevering, zorg, onderwijs, vervoer, communicatie, cultuur of sport.

Als we ons blijven koesteren in de slachtofferrol en ongenoegens vanuit de eigen bubbel herhalen, niet over onze schaamte heenstappen, zullen we niet in staat zijn om het kleine geluk van onszelf of dat van anderen te ervaren en te waarderen. Er blijft in het leven altijd wat te wensen over. Maar wanneer we vertrouwen op de eigen kracht en solidair durven zijn met de ander dan maken we de wereld samen een beetje mooier en hiermee maken we een vuist tegen onrecht, uitbuiting en zetten ons in voor een fysieke en sociaal gezonde omgeving.

Meer over: solidariteit , pvda , opinie , groenlinks , sociaaldemocratie ,