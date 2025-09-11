De kop soep blijft strafbaar Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 352 keer bekeken • bewaren

Jullie blijdschap gaat ten koste van de mensen die jullie willen helpen.

Orakel David van Weel heeft gesproken: het geven van een kop soep aan een iemand die illegaal in Nederland verblijft is toch niet strafbaar. Mooi. Hulp geven aan illegalen (sorry, de terminologie is van de minister van Justitie – maar geen mens is illegaal) wordt bij nader inzien niet bestraft.

Mooi…? Maar diegene die de kop soep ontvangt, is nog steeds strafbaar. Omdat hij/zij zonder papieren in Nederland verblijft. Waarmee Nederland zich in het rijtje landen schaart, waar het strafbaar stellen van illegaliteit al een tijdje wet is: België, Duitsland, Frankrijk, Italië. En aantoonbaar nul effect heeft op waarvoor het bedoeld is: “om de asielketen te ontlasten en de instroom van asielzoekers te verminderen.”

Waar het wel toe leidt is dat meer mensen op straat leven, dus ziek worden, beroep moeten doen op gezondheidszorg, die niet mogen weigeren, en dus overbelast raken.

Waar het wel toe leidt is dat meer mensen worden uitgebuit in banen die niemand wil doen, maar die wel moeten gebeuren: schoonmaak, asperges steken en ander agrarisch werk, vlees houwen in slachterijen… noem maar op, als het maar te vies, onderbetaald en te gevaarlijk is voor legaal werk.

Waar het wel toe leidt is dat één van de rijkste samenlevingen van de wereld, de Nederlandse, nul solidariteit toont en dat schoonveegt met het nietszeggende “asielketen ontlasten”. Nietszeggend, omdat die keten vooral belast is met decennia politieke onwil om gemiddeld een kleine 30.000 asielzoekers per jaar fatsoenlijk op te vangen. Vooral onwil van dezelfde partij als Van Weel, de VVD, die immers al meer dan tien jaar verantwoordelijk is voor deze portefeuille = falend beleid.

Nietszeggend ook, omdat de meeste ongedocumenteerde mensen geen uitgeprocedeerde asielzoekers zijn, maar arbeidsmigranten die als grof vuil worden weggegooid als er aan hen geen behoefte meer is. En cynisch genoeg, daar zijn dus óók weer uitgeprocedeerde asielzoekers bij, die het illegale werk in zijn gedreven, en waar werkgevers misbruik van maken.

Voor al die hulpverleners en NGOs die nu stralend blij zijn dat hun werk niet wordt bestraft: jullie maken je niet alleen blij met een dode mus. Het is veel erger: jullie blijdschap gaat ten koste van de mensen die jullie willen helpen. Die de kop soep niet mogen aannemen, omdat ze hier niet mogen zijn.

En dan nog dit: deze maatregelen, niet voor niets bedacht door de op racisme gestoelde PVV, zijn onderdeel van de asielnoodmaatregelwetten. In alle ophef, en daarna blijdschap, dreigt even vergeten te worden, dat deze asielnoodmaatregelwetten door de Raad van State als onrechtmatig, non-juridisch, onuitvoerbaar zijn betiteld. Het hoogste rechtscollege van dit land gaf de wetten de bijna grootste onvoldoende die denkbaar is. Geen wonder, want ook die kwamen uit de koker van PVV-minister Faber.

U kunt het nog tegenhouden want er is een internetconsultatie. Dus maak daar gebruik van. De deadline is 26 september, twee weken eerder dan wat wettelijk gebruikelijk is, maar een kniesoor die daar nu nog op let.

Meer over: opinie , extreemrechts , vvd , pvv , ongedocumenteerden , asielwet