'De KNVB laat gewone supporters lijden onder idioten'

Sinds kort wordt er in de Eredivisie bijna geen wedstrijd meer uitgespeeld, zo merkt Marcel van Roosmalen op in zijn column bij De Nieuws BV. De reden is een nieuwe regel van de KNVB die bepaalt dat als er iets, hoe klein dan ook, op het veld wordt gegooid, de wedstrijd wordt stilgelegd. Gebeurt het nog een keer, dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt.