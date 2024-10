De Knesset heeft zich héél onverantwoordelijk gedragen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 171 keer bekeken • bewaren

De Knesset heeft zich hoogst onverantwoordelijk gedragen door in te stemmen met een wet die de UNRWA verbiedt nog langer activiteiten in Israel te ondernemen. Daardoor wordt het werk in Gaza en op de West Bank ernstig bemoeilijkt.

De Israëlische regering motiveert de hele gang van zaken met de bewering dat de organisatie van de Verenigde Naties voor hulp aan vluchtelingen in Palestina zwaar door Hamas is geïnfiltreerd. Dat maakt haar in de ogen van Netanyahu en de zijnen staatsgevaarlijk.

De UNRWA vervult, onder Palestijnen in Gaza, de Westbank en vluchtelingensteden elders, taken die elders door de overheid vervuld zouden worden zoals het oprichten en in stand houden van scholen. De gemiddelde Palestijn bezoekt een UNRWA kantoor zoals wij naar de gemeente zouden gaan.

Gaza en de West Bank zijn alleen via Israël behoorlijk te bereiken als de chicanes aan de grens tenminste meevallen. Daarom is de Israëlische tak van UNRWA onder de Palestijnen onontbeerlijk voor het functioneren. Dat maakt de Knesset nu onmogelijk. Een groot aantal landen heeft zich al kritisch uitgelaten over deze nieuwe streek van het kabinet Netanyahu maar ze gaan daarin niet ver genoeg.

Israël heeft twee opties: of de wet alsnog intrekken of zelf de taken en de verantwoordelijkheden op zich nemen die nu nog rusten op de schouders van de UNRWA in Israël. Het moet er alles aan doen om zeker te stellen dat de dienstverlening in de Palestijnse gebieden geen schade ondervindt van de nieuwe wet. Gaza heeft trouwens kenmerken van een bezet gebied en dat maakt de Israëlische strijdkrachten verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen aan de burgerbevolking. Datzelfde geldt nu voor de West Bank. Het is aan Israël om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan de bevolking op peil blijft en dat er voldoende voedsel en water wordt geleverd. Dat Hamas en Hezbolla deze activiteiten zeker zullen proberen te hinderen en te saboteren, is geen excuus.

Israëls bondgenoten zouden hierop strikt moeten toezien en met stevige sancties dreigen als het land zijn verplichtingen verzaakt. Het is tijd voor een dictaat, niet voor vriendelijke onderhandelingen met de regering Netanyaho. Nederland kan het voortouw nemen. Laat Wilders maar twitteren wat hij wil.

