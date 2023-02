De Klimaatshitshow Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 311 keer bekeken • bewaren

In We hebben het over je gehad beschrijft Stéphanie Hoogenberk hoe ze een vriendschap die niet goed voor haar is na 22 jaar verbreekt. Dit is niet makkelijk en de vriendin in kwestie reageert verbaasd. Naturalis verbrak vorige week haar vriendschap met de fossiele industrie en luchtvaart. 'Dit houdt een keer op.' Vanaf nu zijn er alleen nog echte fossielen te zien - slachtoffers van een vorige klimaatcrisis.

Noodtoestand

Ook de Erasmus Universiteit verbrak gisteren na druk van studenten, activisten, stafleden en hoogleraren de banden met fossiele investeerders. Ze erkent nu de klimaatnoodtoestand.Het woord 'erkent' is hier belangrijk: de EUR doet namelijk niets anders dan de wetenschappelijke diagnose van de ecologische- en klimaatcrisis erkennen. Op het moment dat een noodtoestand als noodtoestand erkend wordt, kunnen we daarnaar handelen. Of, zoals Desiderius Erasmus al schreef, schadelijk handelen stoppen: "De natuur haat namaak en zonder menselijk ingrijpen groeit alles het beste."

Diagnose

Met deze twee ontwikkelingen en het feit dat we klimaatpersconferenties kunnen verwachten lijkt het alsof we in Nederland naar de wetenschappelijke inzichten gaan handelen. Ik kijk uit naar een live NPO special op primetime: klimaat - feiten en fabels.

Het gevaar is nu dat de publieke opinie omslaat van 'het valt allemaal wel mee' naar 'we kunnen er toch niets meer aan doen'. Maar dit is slechts een nieuwe mantel van wetenschapsontkenning. Het is namelijk nooit te laat, en altijd.

Als we 22 jaar geleden gehandeld hadden naar de wetenschap hadden we nu helemaal geen klimaatcrisis gehad. Hadden we dit 10 jaar geleden gedaan, dan hadden we opwarming kunnen beperken tot ruim onder de relatief veilige grens van 1.5 graden. Als we nu handelen alsof we in een klimaatnoodtoestand zitten dan is het nog mogelijk onze kinderen een wereld na te laten die tussen de 1.5 en 2 graden opwarmt.

Als we nog langer wachten dan zadelen we ze op met onvoorstelbare maatregelen die nodig zijn om opwarming te beperken tot 2.5, 3, of 4 graden. Elke tiende van een graad die we opwarming kunnen beperken staat gelijk aan vele mensenlevens.

Klimaatwetenschappers vergelijken de opwarming van de aarde vaak met de temperatuur van het menselijk lichaam. De patiënt heeft nu al 1,1 graden verhoging, een fikse koorts. Haar temperatuur blijft stijgen. Toch ligt ze nog rustig thuis op bed. Wanneer lijkt het u een goed idee om de patiënt het ziekenhuis in te sturen?

