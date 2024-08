De klimaatcrisis slaat toe in Europa, 175.000 doden per jaar door extreme hitte Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 976 keer bekeken • bewaren

De klimaatcrisis zwelt aan en het lukt steeds minder goed aan de gevolgen daarvan te ontkomen. Bosbranden, overstromingen en hittegolven bedreigen inwoners en vakantiegangers.

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft na onderzoek bekendgemaakt dat er in Eurooa jaarlijks ruim 175.000 sterven als gevolg van extreme hitte. Europa is een van de werelddelen die het snelste opwarmt door de klimaatcrisis,

In Europa is de hittegerelateerde sterfte in 20 jaar met 30 procent toegenomen. De directeur van WHO Europa, Hans Kluge, benadrukt dat de 3 warmste jaren ooit geregistreerd allemaal plaatsvonden sinds 2020. Kluge waarschuwt voor de dodelijke gevolgen van de stijgende temperaturen over heel de wereld. "Hittestress is de belangrijkste oorzaak van klimaatgerelateerde sterfte in Europa." (...) Dat is geen verrassing, want 2023 telde een recordaantal dagen met het label 'extreme hittestress' in Europa. Het aantal dagen met 'hoge hittestress' (strong heat stress) vertoont de laatste jaren een stijgende trend.

Hittestress ontstaat als ons lichaam verwoede pogingen gaat doen de temperatuur op 36,4 graden te houden. Zweet breekt uit en het hart gaat sneller pompen in een poging de warmte af te voeren, de bloedvaten verwijden. Een bijkomend effect van die reactie is veel vochtverlies wat kan leiden tot ene uitdroging en zouttekort. Het resultaat kan een zonneslag zijn waarbij de lichaamstemperatuur oploopt tot 38 à 40 graden. Een hitteslag is nog erger, dan stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden en ontstaat er een levensbedreigende situatie. Deze effecten treden niet alleen overdag op maar kunnen, voral in steden, ook 's nachts opduiken als de lucht te weinig afkoelt.

Zwangere vrouwen, alleen wonenden, mensen die aan ziektes als diabetes lijden en ouderen lopen het meeste risico door de hitte.

De hitte bereikt ondertussen in Europa weer records. In een stad als Madrid loopt de temperatuur gevaarlijk op. Greenpeace detecteerde met een thermische camere temperaturen in de stad tot wel 63,5 graden en roept het gemeentebestuur op dringen meer bomen te planten. Het conservatieve gemeentebestuur van de stad heeft de afgelopen jaren de regels voor het kappen van bomen drastisch versoepeld. Sinds 2019 zijn er meer dan 36.000 bomen vernietigd, meldt The Local.

In 12 van de 96 Europse departementen van Frankrijk geldt nog steeds code oranje, wat betekent dat in principe iedereen gevaar loopt door de hitte.

De extreme hitte gaat gepaard met extreem onweer in andere delen van het land. In onder meer de Vogezen is sprake van zware overstromingen. Ook daar kunnen veel mensen niet aan ontsnappen.

Ook Nederland ontsnapt niet aan de gevaren. In Enschede zijn maar liefst 50 woningen onbewoonbaar geworden door de extreme regenval die daar vorige maand viel. Rioolwater is in de muren getrokken en maakt bewoning te gevaarlijk door mogelijke ziektes. Het herstel duurt minimaal een half jaar, meldt RTV Oost.