De klimaatbeweging moet kiezers ontmoeten waar zij zijn Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 343 keer bekeken • Bewaren

Imogen Learmonth Head of Quarterly Research bij Mandate Research (voorheen Datapraxis) Persoon volgen

De extreme hittegolf van deze zomer heeft de manier veranderd waarop mensen naar de klimaatcrisis kijken. Hoewel er al lange tijd sprake is van gedempte bezorgdheid, laten nieuwe gegevens zien dat klimaat geleidelijk hoger op de politieke agenda komt te staan en momenteel in landen als Hongarije, Zweden, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland tot de top vier van onderwerpen behoort.

Toch voelen kiezers, nu zij uitkijken over een continent dat is opgeschud door recordtemperaturen, energieonzekerheid en een onverminderde crisis in de kosten van levensonderhoud, zich ontgoocheld over de kaders die in het verleden werden gebruikt om klimaatactie te mobiliseren. De vele vertakkingen van de polycrisis hebben morele argumenten gesmoord, en ‘Net Zero’-communicatie is er niet in geslaagd het planetaire te verbinden met het persoonlijke. Als de toegenomen publieke bezorgdheid moet leiden tot een hernieuwd politiek mandaat, dan moet de klimaatbeweging nieuwe verhalen vertellen.

Jarenlang werd het klimaatdebat voornamelijk geformuleerd in termen van een morele plicht. In 2019 was klimaatactie een tweepartijenkwestie, met draagvlak over het hele politieke spectrum, terwijl de Europese Commissie een koers uitzette richting Net Zero in 2050 en Greta Thunberg wereldleiders aansprak bij de Verenigde Naties.

Sindsdien is er echter veel gebeurd: een pandemie, oorlogen, inflatie, een energiecrisis en een bestraffende druk op de huishoudbudgetten. Tegenstanders aan de rechterzijde van het politieke spectrum hebben die druk gebruikt om te betogen dat groen beleid de prijzen opdrijft en dat het opgeven ervan het antwoord is. Dat argument slaat aan omdat het uitgaat van een ervaring die kiezers herkennen.

Om deze uitdaging te overwinnen is meer nodig dan het herhalen van de omvang van de klimaatdreiging. Het vereist dat er over beleid wordt gecommuniceerd op een manier waardoor mensen zich veiliger en zekerder voelen in hun dagelijks leven.

Gelukkig biedt een grote Europese peiling in meerdere landen reden tot optimisme. Die laat zien dat na een zomer van verlammende temperaturen de tot nu toe latente angsten over de toekomst van de planeet zich kristalliseren tot een vraag naar politieke aandacht.

In Zweden, Nederland, Frankrijk en het VK rangschikt nu ruwweg een vijfde van de kiezers het milieu en klimaatverandering onder de top twee van kwesties waarmee hun land wordt geconfronteerd, terwijl klimaat voor Hongaren als op één na belangrijkste kwestie overall naar voren kwam. Dit is een fenomenale stijging: slechts enkele maanden eerder, in het voorjaar, noemde 3% van de Hongaren dit onderwerp in hun top twee van zorgen.

Nog verrassender is dat de peiling de al lang bestaande aanname ontkracht dat klimaatbezorgdheid alleen sterk wordt gevoeld door kiezers aan de linkerzijde. In Frankrijk, Hongarije en Italië, waar rechtse framing de afgelopen tijd het gesprek heeft gedomineerd, bestaat een verrassende consensus over de zorgen over klimaatverandering tussen aanhangers van Marine Le Pens Rassemblement National, Viktor Orbáns Fidesz en Giorgia Meloni’s Fratelli d’Italia en hun tegenhangers aan de linkerzijde.

Toch maken de gegevens één ding overduidelijk: de klimaatcommunicatiemodellen van 2019 werken niet meer. Toen respondenten werd gevraagd milieubeleidsdoelen te rangschikken van hoogste naar laagste prioriteit, kwam ‘het bereiken van Net Zero-emissies’ in elk onderzocht land op de laatste plaats.

Het goede nieuws? De gegevens tonen een effectiever alternatief: het bouwen van schone energie, het beschermen van natuur en dieren in het wild en het verlagen van energiekosten zijn allemaal boodschappen die aanslaan bij de respondenten. Kiezers geven de voorkeur aan tastbare, directe doelen. Dat is het verhaalslagveld waarop nu gestreden moet worden.

Op dit moment is het extreemrechtse politieke verhaal overtuigend. Bijna de helft van de ondervraagde Europeanen is het ermee eens dat milieuvriendelijk beleid gewone mensen in hun land slechter af heeft gemaakt.

Jarenlange, pijnlijk traag verlopende vooruitgang, in combinatie met een meedogenloze extreemrechtse framing die milieubeleid afschildert als technocratie, lijkt mensen ervan te hebben overtuigd dat groen beleid vaak synoniem is met opoffering en elitecontrole.

Kiezers willen wel een groene toekomst, maar zij willen eten op tafel voor hun gezin in een orde van grootte meer. Een nieuw klimaatverhaal moet daarom nieuwe verbanden leggen tussen klimaat en kwesties die dicht bij het leven staan.

De samenloop van klimaatextremen, geopolitieke volatiliteit en stijgende energierekeningen creëert een unieke kans om schone energie opnieuw te kaderen als een praktisch, noodzakelijk alternatief. Het is gemakkelijk om te zeggen dat groen beleid nodig is om “het klimaat te beschermen”, maar het zou wel eens effectiever kunnen zijn om een verhaal te vertellen over groen beleid dat de crisis in de kosten van levensonderhoud verlicht. Wanneer rivierbeddingen droogvallen en het scheepvaartverkeer vastloopt, stijgen de transportkosten voor alledaagse goederen. Wanneer elektriciteitscentrales tijdens hittegolven worden stilgelegd omdat ze niet gekoeld kunnen worden (zoals in Hongarije gebeurde), stijgen de energieprijzen. Afhankelijk blijven van geïmporteerde fossiele brandstoffen, en van de politieke beslissingen van de landen die ze leveren, maakt energie duur en minder zeker.

Het potentiële draagvlak voor zo’n verhaal is meetbaar. Duidelijke meerderheden in Europa zijn het erover eens dat de overgang naar hernieuwbare energie de energierekeningen zal verlagen en de afhankelijkheid van volatiele markten voor fossiele brandstoffen zal verminderen, waaronder 64% van de Hongaren, 55% van de Italianen, 53% van de Spanjaarden en 46% van de Fransen. Hun vertrouwen heeft een feitelijke basis; de veerkracht van de Spaanse energievoorziening tijdens de oorlog met Iran is daar een goed voorbeeld van. Bovendien wordt het uitbreiden van de capaciteit voor hernieuwbare energie door kiezers consequent beoordeeld als de meest effectieve maatregel die overheden kunnen nemen om de energiekosten te verlagen.

Europese kiezers hebben de groene transitie niet losgelaten. De meesten erkennen dat ingrijpende verandering nodig is om de ergste gevolgen van klimaatverandering te vermijden, en zij geloven dat groene groei hun leven gemakkelijker kan maken. Kiezers zijn echter sceptisch over de manier waarop de normatieve argumenten het afgelopen decennium zijn geformuleerd en gebracht. En ook al hebben hittegolven en overstromingen de dalende aandacht voor het onderwerp doorbroken, hopen dat extreem weer kiezers weer tot rede zal brengen is slechte politiek. De klimaatbeweging moet kiezers ontmoeten waar zij zijn.

Maatschappelijke organisaties en klimaatbewegingen kunnen blijven wijzen op de directe dreigingen van extreem weer om de emotionele urgentie te behouden. Maar politieke partijen die strijden om te regeren, moeten hun visie baseren op tastbare economische voordelen. Door het abstracte vocabulaire van Net Zero te ontmantelen, zich te verzetten tegen winstzucht van bedrijven en hernieuwbare energie te presenteren als een instrument voor lagere rekeningen en soevereine veiligheid, is er ruimte voor beleidsmakers om te beginnen met het herbouwen van een meerderheid voor klimaatactie.

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