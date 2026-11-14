De kiezer heeft genoeg van al die populistische haatzaaiers. Het is mooi geweest, dag Dilan Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 124 keer bekeken • Bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina Persoon volgen

Dat boze gezicht van mevrouw Yesilgöz. Gepikeerd. Gebelgd. Hoe durfden ze! Dé koningin van de Rechtse-Ultraliberale Alliantie buitenspel zetten. Ze had nog zo gezegd: NIET MET PRO! Iemand had mevrouw even moeten vertellen dat de politiek werkt op basis van het keiharde principe: “een dag van de Merel, en een dag van de Meeuw”.

Ze had moeten weten dat de Dag van de Meeuw aanstaande was. Pay-back time zonder leedvermaak, dat wel. De nieuwsberichten over de overwinning van de linkse Lula in Brazilië en daarna de politieke aardverschuiving na de tussentijdse verkiezingen in de VS. De kiezer heeft genoeg van al die populistische haatzaaiers, die alleen maar kakelen over asielzoekers, maar die verder niet in staat zijn om hun eigen rotzooi veroorzaakt door hun eigen afbraakbeleid op te lossen.

Het was opmerkelijk, doch niet geheel verrassend dat mevrouw Yesilgöz op de stoep van het ministerie van Defensie stond te sissen dat het belastingakkoord “slecht was voor Nederland”. Precies op de plek waar ze zich almachtig waande. Ze had het allemaal zo mooi voor elkaar. Alleen haar ministerie beschikt op dit moment over een enorme grote zak geld om leuke dingen te doen en mooie dingen zoals tanks en wapens te kopen. Alleen bij Defensie geen personeelsstop. Alleen bij Defensie kan men zich verheugen op technologische vooruitgang want in de luwte werken er allerlei startups om de oorlogsmachine te updaten.

De VVD wilde, tijdens de coalitie-onderhandelingen en daarna gesteund door de coalitiepartners, zover gaan om het geld dat werknemers opzij gezet hebben in de WW-pot af te pakken. De WW inkorten. Meer armoede in de hand werken, terwijl de maatregel niets oplevert. Maar het geld moet naar Defensie. Nederland hoeft toch niet in zijn eentje te zorgen voor een betere defensie? Dat gebeurt toch Europa breed? Oh, wacht… mevrouw Yesilgöz is niet zo van de Europese samenwerking.

En terwijl mevrouw Yesilgöz zich als een over het paard getild klein kind gedraagt, is het overal crisis. De rest van de ministeries? Daar moet men op piepkleine houtjes bijten. Er wordt gestreefd naar een personeelsstop . De ministeries zitten te springen om gekwalificeerde krachten. Financiën. Sociale Zaken. Verkeer en Waterstaat. Ik hoor niemand zeggen dat elke cent geinvesteerd in defensie, elders zorgt voor afbraak en desinverstering. De zorg: verhoging van de premies, en van het eigen risico. Het onderwijs: iedere keer weer discussies over geldgebrek waardoor de numerus fixus voor medicijnen en tandheelkunde blijft zorgen voor nijpende tekorten. Tel daarbij komst van AI op, die zorgt voor verdere kenniserosie en dumbing down.

Rob Jetten die als premier van Nederland bijdraagt aan de dumbing down omdat hij en anderen zelf AI gebruiken in plaats van na te denken over cruciale beleidsvraagstukken. Dit alles is een teken dat er niet wordt geinversteerd in human potential. Kinderen kunnen amper rekenen en lezen. Er wordt gesproken over de herwaardering van diploma’s, maar er is niemand die zich zorgen maakt. Ze zijn te druk met navelstaren daar in de ballenbak die ze de Tweede Kamer noemen.

Dat gekrakeel moet stoppen.

Een minderheidskabinet is een monster van een politiek experiment, dat tot stand kwam omdat de leider van de VVD, Dilan Yesilgöz continu bezig is met campagnevoeren. Ze heeft zich steeds opgesteld als de wachter van de Ophaalbrug Nederland. We hebben geen wachters nodig. En Nederland is geen electorale democratie, en moet ook die kant niet opgaan. Er moet gewerkt worden om Nederland gezond te houden. Er moeten afspraken gemaakt worden in het parlement. Zorgen voor een solide samenleving.

Stemmen terughalen bij de PVV, JA21 en Forum, dat moet maar in de eigen vrije tijd. Liegen over asielcrises, dat moet ergens op een wankel podium voor enge rechtse mensen. Liegen dat Links HET GROTE PROBLEEM IS, terwijl het duidelijk is dat links niet regeert. Zeggen dat woke een aanval op de democratie is terwijl het nihilisme dat je steeds uitbraakt de grote aanval op de democratie is.

16+ jaren afbraakbeleid. Rechts is niet in staat om welvaart, rust en vrede te brengen. Zoveel is duidelijk.

Langzaam wordt de wereld wakker. Populisme is a bitch on steroids die alleen maar oorlog en achteruitgang heeft gebracht. De Amerikaanse kiezer had meer dan genoeg van MAGA en die Donald Trump die alleen bezig is met Arts en Crafts.

Of er nu in Nederland verkiezingen moeten komen? Nee. Want het organiseren van verkiezingen kost bakken met geld. En laat geld nu een issue zijn…

Met de VVD van Yesilgöz kun je geen zaken doen… Het is duidelijk dat de VVD gewoon netjes in de oppostiebanken moet plaatsnemen.

Het is mooi geweest.

Dag Dilan.