De kat knijpen in het donker

Joop van der Hor

Nee heren, we gaan de ‘a’ niet voor de ‘u’ verwisselen en gaan dus geen katjes knijpen in het donker. Wat u wel mag doen is naar een dumpzaak gaan of op een Chinese site kijken op zoek naar een ouderwetse maar straks o zo moderne knijpkat.

De jongeren zullen zich achter de oren krabben bij het horen van het woord ‘knijpkat’. Maar daar ga ik geen uitleg aangeven want die kijken alleen naar Tik-Tok en volgen influencers in de leeftijd van embryo tot max 13 jaar. Naar de radio luisteren, televisie kijken, een krant lezen of een site als BNNVARA Joop bezoeken doen ze evenmin. Waarbij ik me dan wel afvraag hoe ze er straks achter gaan komen dat er Russische soldaten in wolvenpakken op de Veluwe rondlopen. De kogels zullen hen om de oren vliegen, maar zolang die niet de ‘oortjes’ of de koptelefoon raken, dan gaat voor hen het leven gewoon door, althans tot het moment dat ze een tik of tok op de vrij lege hersenpan krijgen.

Ach die Russen… het zal toch allemaal niet zo’n vaart lopen. Nou, dat valt nog te bezien want als we de defensiegeneraals en NAVO-baas Mark Rutte moeten geloven dan komt de Derde Wereldoorlog met de dag dichterbij. Maar ja, wie gelooft na drie kabinetten Rutte nou nog Pinokkio’s onheilspellende woorden? Niemand toch? Nou, heel eerlijk gezegd; ik wel!

Ik ben met een boek bezig, althans ik ben bezig een boek te schrijven. De titel is ‘De 45 die nooit meer terugkeerden’, over de 45 Joodse inwoners op het eiland Voorne-Putten die allemaal in de herfst van 1942 uit hun huizen werden gehaald en via Loods 24 te Rotterdam en Westerbork naar de gaskamers in Poolse vernietigingskampen werden gedeporteerd en daar op een verschrikkelijke manier vroegtijdig aan hun einde zijn gekomen, waaronder de 10-jarige Elly Levie uit Spijkenisse. Ik ben reeds drie jaar bezig met mijn onderzoek en zie steeds meer paralellen met de oorlog in de Oekraïne.

In 1939, minder dan een jaar voor het begin van de op 10 mei 1940 op en rond het Rotterdamse vliegveld letterlijk uit de lucht vallende oorlog, dachten de meeste mensen ook dat het allemaal wel mee zou vallen. Nederland had zichzelf immers neutraliteit beloofd en dus zouden de Duitsers wel met een polsstok over ons landje springen om naar Engeland te zwemmen om dat te veroveren en aan het Derde Rijk toe te voegen. Ons kon niets gebeuren en daarom ook had bijna niemand water, eten, dekens, lucifers, wat geld, een petroleumstel of radio met batterijen en dus ook geen knijpkat in de kelder klaar liggen in het geval dat het misschien toch een beetje verkeerd zou gaan.

En het ging verkeerd en goed ook! Na de inname van vliegveld Waalhaven door vele honderden Duitse parachutisten werd enkele dagen later Rotterdam gebombardeerd. En nog geen week later moesten de nog tiktokloze kindertjes op school al de eerste woordjes Duits leren.

Ik zie het in gedachten al voor me: koning Willem en koningin Maxima vluchten vanaf Hoek van Holland met een boot naar Londen en de drie prinsessen naar New York want daar is het leuk uitgaan en hebben ze geen last van vervelende journalisten want die zijn dan allang door de Russen tegen de muur gezet.

Nee, beste verdwaalde per ongeluk naar deze column kijkende jongeling. De Russen metselen niet echt een nieuwe muur om Nederland heen. Tegen de muur zetten is gewoon pief-paf-poef iemand dood schieten. Niet met een joystick of gsm-spelletje, maar in het eggie, met een pistool met echte kogels. Dat heb je ervan als je niet naar Mark Rutte en Donald Trump wilt luisteren en maar blijft klagen dat de prijzen omhoog gaan en dat er zo hard op het onderwijs en de zorg wordt bezuinigd om de 2, en straks 3, procent van het brutto nationaal inkomen te halen ten behoeve van defensie en onze eigen veiligheid.

Mijn advies is duidelijk. Koop een knijpkat, zo'n kleine handige zaklamp waarvan de batterijen nooit opgaan omdat ze er niet inzitten, want deze mechanische met de hand bediende zaklamp bedien je door het inknijpen van een handle waarbij de elektroden het geluid maken van een benauwde, in het nauw gedreven doodsbange kat. Maar goed, je hoeft het niet te doen hoor. Maar neem dan tenminste een cursus Russisch voor beginners.