'De kansen voor Ajax op de landstitel zijn juist erg goed volgend jaar, alleen de mannen laten op zich wachten'

Afgelopen week was de week van de vrouwelijke sporthelden. En er waren flink wat successen te vieren. Volgens Janneke de Bijl wringt het dan ook dat juist in deze week de pas aangetreden algemeen directeur van Ajax Alex Kroes meldde dat zijn club komend seizoen niet meestrijdt om de landstitel. En dat terwijl Ajax vorige week de kwartfinale van de Champions League speelde tegen Chelsea. Die wedstrijd werd verloren, maar het liet wel zien dat de jonge, onervaren ploeg meestrijdt op het allerhoogste niveau. Tenminste, de vrouwen dan. De mannen laten inderdaad nog even op zich wachten.