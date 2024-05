De kankerpremier Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 536 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Rechtspopulisten, het is niet anders. Wen er maar aan!

Nederland, kankerland. Er wordt wat afgekankerd in Nederland. Van oudsher. Niet in het minst op de politiek en de politici. Tot nu toe was dat kankeren een vrijwillige zaak. Je kon dat doen, je hoefde dat niet. Dat is niet meer zo. Kankeren is inmiddels een soort van plicht, want we krijgen... een kankerpremier.

Dat zat er dik in. Want de desbetreffende persoon wordt voorgesteld door de rechts-populist Geert Wilders en 'het rechtspopulisme is de kanker van de democratie'.

Wat is het anders?

En de naam van de beoogde kankerpremier luidt Ronald Plasterk, beroep: kankeronderzoeker.

Wilders, die hem als leider van de grootste formerende partij mocht nomineren noemde Plasterk "een integer persoon". Het tegendeel is het geval. Dat laat 'de zaak van het patent' zien'. Die zaak, door de NRC onthuld, mag inmiddels als algemeen bekend worden beschouwd. Hier op Joop is er uitgebreid aandacht aan besteed door Han van der Horst.

De vinding die Plasterk liet patenteren – een manier om een op de persoon toegesneden kankervaccin te maken – blijkt namelijk sterk te leunen op een database ontwikkeld door microbioloog Jan Koster, werkzaam aan het Amsterdamse UMC.

Plasterk lifte doodleuk op Kosters wetenschappelijke inspanningen mee, toen hij het patent aanvroeg en er omheen een bedrijf oprichtte. Een bedrijf dat hij en zijn zakenpartners vervolgens voor 32 miljoen verkochten aan de farmaciefirma CureVac. Let wel: de kennis ten grondslag aan het patent is verworven aan een overheidsinstelling (dus op grond van ons belastinggeld).

Maar daar is de opbrengst van het patent niet naar toegegaan.

Kankeronderzoek is behalve een hoogst noodzakelijke, ook een zeer dure zaak. Dat soort onderzoek zou zo'n financiële injectie goed kunnen gebruiken. Maar nee, het geld is verdwenen in de portemonnees van de heer Plasterk en zijn zakenpartners. Onbegrijpeleijk dat daar nooit Kamervragen over zijn gesteld. Dat zou alsnog kunnen én moeten.

Het UMC, eindelijk wakker geworden, stelt een onderzoek in naar de gang van zaken Maar dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. Het namelijk niet in het minst te danken aan de bestuurlijke laksheid van het UMC dat Plasterk het patent kon kapen. Het instituut dat mijns inziens hier in de eerste plaats onderzoek naar moet doen, is het Openbaar Ministerie. Dat is immers het instituut in een democratische rechtstaat dat een grondig vermoeden van een misdrijf dient te onderzoeken. Inmiddels blijkt er aangifte gedaan (wegens valsheid in geschrifte). Dus weet, komt het OM in actie.

Ons gewone burgers rest naming and shaming.

Er kan niet langer met met meel in de mond gesproken. Het dient openlijk gezegd: “Plasterk is iemand die zich verrijkt heeft over de ruggen van kankerpatiënten."

Demagogisch? Helaas niet.

Zo stond Plasterk op het punt de techniek uit testen op vijftien Nederlandse longkankerpatiënten, net op het moment dat CureVac het bedrijf kocht en de proef vervolgens afblies. De patiënten hadden het nakijken, merkte de NRC droogjes op.

In een beschaafde staat kan een dergelijk immoreel persoon per definitie geen minister-president zijn. Dus niks Plasterk, niks kankerpremier.