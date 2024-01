'De kalmte die al weken over me heen hangt is te danken aan één man: Ronald Plasterk'

Druktemaker Lisa Loeb ervaart al drie weken een enorm geruststellend gevoel van kalmte en dat is allemaal te danken aan formateur Ronald Plasterk. Die heeft namelijk twee maanden de tijd genomen om met PVV, VVD, BBB en NSC te onderhandelen over de Grondwet, een tekst die zo ondubbelzinnig is opgesteld dat je je moet afvragen of zo’n lange exegese ervan wel nodig is.