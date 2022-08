De kabinetten-Rutte lieten bijna tweehonderdduizend sociale huurwoningen verdwijnen

'Ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen', sprak VVD’er Stef Blok trots nadat hij als minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet-Rutte II vakkundig de volkshuisvesting de nek om had gedraaid. Een van de maatregelen die funest hebben uitgepakt is het instellen van de verhuurdersheffing, waardoor verhuurders gezamenlijk miljarden aan belasting moesten afdragen over hun sociale woningvoorraad. Hoogleraar woningmarkt Marja Elsinga van de TU Delft legt uit:

De verhuurdersheffing is een heffing op woningen met een huur tot 763 euro. Er is geen heffing op woningen met een hogere huur. In de praktijk is dat natuurlijk voor commerciële verhuurders en woningcorporaties een stimulans om woningen te liberaliseren en over die grens van 763 euro heen te trekken.