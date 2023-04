De Jonge saboteert het testen, testen, testen

12 aug. 2020 - 7:12

Nu word ik wel heel nieuwsgierig wie de verstandige burgers zijn? Ik niet, in ieder geval. In de app discussie was ik er al vrij snel uit, ik regel het zelf wel. De groep mensen waar ik mee in aanraking kom is niet heel groot, dus we houden elkaar op de hoogte. Als ik positief getest zou worden zijn er een stuk of tien gezinnen die ik informeer, en de rest is te dicht bij me gekomen zonder dat ik dat wilde dus dat is niet mijn probleem. Ik heb eerder dergelijke contactonderzoeken gedaan, maar dat ging over open TBC. Tja, dat komt ook nog voor, je zou bijna vergeten dat er meer op de wereld is dan Corona. Het verschil is, dat de drager het niet weet en dat degenen die in de buurt zijn geweest dat te goeder trouw hebben gedaan. In tegenstelling tot het voorliggende euvel, daar kies je er voor om risico te lopen. En de gevolgen zijn je gegund. Het grootste probleem bij de niet verstandige burgers is, dat we opgevoed zijn om niet te piepen. Als je kan klagen, kan je werken. En omdat soort nu eenmaal soort zoekt, is dat ook de tendens om mij heen. Dus een beetje snotteren, 40 graden koorts en meer van die malligheid is nooit een reden geweest om in bed te blijven. Ik merk bij 'ons soort mensen' dat dat de grootste uitdaging is. Nu moet je je ineens laten testen bij verschijnselen die je altijd genegeerd hebt. En je moet thuisblijven terwijl je je goed voelt. Dankzij de opvolgende regeringen die de huig volledig naar de werkgevers hebben laten hangen, kunnen veel mensen het zich niet eens veroorloven om zich ziek te melden. Dat is een veel grotere drijfveer dan bang zijn voor een contacten onderzoek. Je kan bij oma wegblijven maar je moet wel naar je werk. Een dilemma van Shakespeare proporties, denk ik. Een land vol Typhoid Mary's, wie had dat kunnen dromen.