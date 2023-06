De Italianisering van Nederland • Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 351 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Rutte wil regeren. Met Giorgia Meloni van het fascistoïde Fratelli d'Italia blijkt hij reuzegoed te kunnen opschieten. Dus, waarom niet met Caroline Van der Plas?

Berlusconi is dood en begraven. Hoogste tijd om eens te reflecteren op Berlusconi's toxische nalatenschap: de Italianisering van Europa en die van Nederland in het bijzonder.

Italië heeft zeker zijn gouden kanten. Fraaie, zonovergoten landschappen, een voortreffelijke cucina, een rijke historie (de Romeinse, de Renaissance, etc.) En vooral staat Italië bekend als het land van La Grande Bellezza, van het oog voor mooi. Wat architectuur, kunst, design en mode betreft, valt het land te benijden.

Maar... er is ook een behoorlijke schaduwkant aan Italië. Gedenk Machiavelli, het fascisme, de maffia en het Vaticaan. En corruptie! Een (goede) Italiaan benijdt Nederland. Hij ziet ons land aldus (althans tot voor kort):

“...in Nederland daar is de wet voor iedereen gelijk. Er is geen corruptie of verstikkend bureaucratie, die je doet grijpen naar je portemonnee om de boel wat te versnellen.

Je hebt in Nederland geen hooggeplaatste sleutelfiguren nodig die een positie bij de overheid, een gewilde studie of een prestigieuze plek in de politiek voor je kunnen regelen.

In Nederland betekent een baan als ambtenaar geen eldorado waar je de rest van je leven zonder al te veel inspanning geld naar binnen kunt harken of in de tijd van je onzichtbare baas doodleuk je eigen bedrijf kunt opzetten.

In Nederland betaal je wél je belastingen en daardoor kan het goed functioneren van de openbare voorzieningen worden gegarandeerd

Als ergens in de wereld democratie bestaat, dan is dat in Nederland... “

(Citaat uit: Ariëlle Veerman, Leven met Joost Zwagerman)

Geen corruptie. Geen verstikkende bureaucratie. Goed functionerende openbare voorzieningen gegarandeerd. Onze Goede Italiaan heeft wel een héél rooskleurige opvatting over de gang van zaken in ons land.

U denkt misschien dat de Levenslange(?) Gevangene van het Torentje in Den Haag, Mark Rutte, ons land bestuurt. Dat is maar gedeeltelijk waar. Ons land heeft heeft namelijk ook een schaduw-minister-president. Dat is de Levenslange(?) Gevangene van de EBI in Vught, Ridouan Taghi.

Nederland is een narcostaat geworden. In de haven van Rotterdam wordt het Witte Spul (coke) voor miljoenen aan waarde binnengesmokkeld en in Amsterdam, op de Zuidas worden de revenuen daarvan witgewassen. De brute wijze waarop Peter R. De Vries in een drukke straat in Amsterdam midden tussen het winkelend publiek werd omgebracht, doet sterk denken aan de maffia-praktijk in het Chicago van Al Capone.

Maar ik wil hier focussen op de Italianisering van de Nederlandse politiek. Het beginvan dat Italianiseringsproces laat zich duidelijk markeren: de opmars van Pim Fortuyn dwars door het landschap van de media richting Binnenhof. Pim was Italofiel, een minnaar van Italië. Niet in het minst van de clowneske en theatrale manier van politiek bedrijven aldaar. Zijn bewondering voor Berlusconi, heeft hij herhaaldelijk kenbaar gemaakt. Er zitten heden liefst drie geestelijke erfgenamen van Pim Fortuyn in ons parlement: Wilders, Baudet en, last but not least Caroline van der Plas.

Laten we allereerst eens Wilders bezien. Na het Goddelijk Kale Hoofd het Goddelijk Geblondeerde Hoofd. Na Volksprins Pim, 'carnavalsprins' Geert den Eerste van Venlo. Want ook Wilders laat zich heel goed als een Lage Landen-Italiaan betitelen. Heet Limburg niet vanouds “het Italië van Nederland”? Deze uitspraak krijgt zelfs de pretentie van 'wetenschappelijkheid' als de jezuïet Jacques van Ginneken, fameus hoogleraar te Nijmegen, hem vastlegt in zijn toentertijd toonaangevend "Handboek de Nederlandse Taal” (1913): “De Limburgers zoowel Zuid als Noord, West als Oost, zijn de Italianen van Nederland.”

Maastricht als Palermo aan de Maas. Of moet Roermond zo betiteld ?

De Roermondse VVD-politicus Jos van Rey maakte carrière door zich te verzetten tegen de corruptie en belangenverstrengeling in Limburg. Totdat hijzelf in de fout ging! Maar de ene integriteitskwestie in het Bronsgroen Eikenhout is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Onlangs nog moest het gehele provinciebestuur aftreden wegens 'gesjoemel' inclusief de gouverneur Theo Bovens. De Nationale Bestuurs-Superman Remkes moest worden ingevlogen om de zaken in Limburg weer op orde te krijgen.

Maar het rechts-populistisch front kent een eigenaardigheid. Men wisselt daar nogal snel van Duce. Wie heeft er nog weet van “recht door zee”-mevrouw Rita Verdonk en haar Trots op Nederland? Stond op zeker moment op 26 zetels in de polls. Wilders had er toen maar één. Later was juist Wilders succesvol, Verdonk niet.

Even leek het er vervolgens op, dat Wilders' ster even hard ging verbleken als de blondheid van zijn geverfde haar, want een nieuwe ster kwam op aan het rechts-populistisch firmament: Thierry Baudet. Kleine Prins Thierry takelde een piano het Binnenhof in, schreef een roman, sprak de Tweede Kamer toe in (potjes)latijn en plaatste een naaktfoto van zichzelf op Instagram en kuste op TV ostentatief een zakje lavendel.

Rechtspopulisten

bespaar ons uw lavendelzakjes

stink toch gewoon naar zwavel!

Even leek Baudets partij het FvD zowaar de potentie te hebben om uit te groeien tot een heuse ledenpartij met een heuse organisatiestructuur en interne democratie – zaken die bij concurrent PVV (nog steeds) ver te zoeken zijn. Maar dat was ver voordat Baudet steeds zwaarder radicaliseerde en niet langer weerstand bood aan extreemrechts gedachtegoed. En zelfs pure gekte. Het allernieuwste: wij worden geregeerd door Reptilians, reptielen in mensengedaante. Zou onze narcist te lang in de spiegel hebben gekeken en daarin zijn ware ik hebben ontdekt? Speak for yourself, Baudet! (Of zag Thierry plots de kop van zijn vriend Poetin in die spiegel? En, inderdaad als er iemand een reptiel is).

Kunnen fascisten ooit waardigheid verkrijgen?

En Boreale Balletjes?

Evenmin

Wilders kan gerust zijn. Hij is op het rechts-populistisch front weer het mannetje. Wappie Baudet staat aan de zijlijn. Maar nu is er plots als uit het niets een 'vrouwtje' verschenen als nieuwe, leidende ster van het rechts-populisme: Caroline van der Plas. Hoe nu? Moet zij soms het rechts-populisme van een menselijk gezicht voorzien? .

En wat heeft die Caroline dan wel met Italië van doen? Ik roep in herinnering Anna Magnani in haar formidabele rol in Mamma Roma (1962), een film nog steeds hoog in aanzien in cinefiele kringen. Caroline van der Plas lijkt werkelijk 'als twee druppels water' op Anna Magnani. Niet alleen de uiterlijke overeenkomst is uitzonderlijk, de innerlijke ook. Want, van der Plas is eveneens een begaafd actrice. De wijze waarop zij de 'de gewone volksvrouw' speelt is uit de kunst.

Ik zie, helaas, dan ook helder voor mij wat de toekomst voor ons land in petto heeft.

Rutte wil regeren, desnoods tot Sint Ruttemis. Met Giorgia Meloni van het fascistoïde Fratelli d'Italia blijkt hij reuzegoed te kunnen opschieten. Dus, waarom niet met Caroline Van der Plas?

Ik voorspel het kabinet Rutte - van der Plas - Wilders.

Met steun van klein extreemrechts (Baudet, Haga, JA21) kan het immers, straks, na de komende verkiezingen, als je de polls beziet, op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer rekenen.