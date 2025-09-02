De Israëlische geruchtenmachine op de Westoever Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

Dingen verschuiven in de West Bank. Het valt misschien in het niet bij Gaza’s genocide en de medeplichtigheid van westerse regeringen en bedrijven daaraan, maar toch is het van belang voor de toekomst van Palestina. Juist omdat die toekomst doelbewust onmogelijk wordt gemaakt.

Op dit moment verspreidt Israël onder Palestijnen geruchten over annexatieplannen. Niet via officiële kanalen, maar via anonieme berichten op sociale media. Deze plannen lijken een reactie te zijn op de (voorwaardelijke) erkenning van een Palestijnse staat door een aantal westerse landen bij de Algemene Vergadering van de VN deze maand.

Tegelijkertijd grijpt Israël de “window of opportunity” van de verwachte drie jaar onvoorwaardelijke Trump-steun. De situatie op de grond moet zo snel mogelijk worden verslechterd, zodat een Palestijnse staat, hoe theoretisch ook, definitief van tafel kan.

Het eerste gerucht betreft een tamelijk gedetailleerd plan om de gouvernoraten Bethlehem en Hebron te annexeren. Het komt geheel uit de lucht vallen. Bethlehem, Beit Jala (ten westen van Bethlehem) en Beit Sahour (ten oosten) vormen in feite één stedelijke eenheid. In het plan worden ze echter uit elkaar getrokken. Bethlehem zou onder een Israëlische religieuze autoriteit komen te vallen, Beit Jala (waar ik woon) wordt bestuurlijk toegevoegd aan het nederzettingenblok van Gush Etzion, en Beit Sahour wordt aan Ma’ale Adumim geplakt, ten noordoosten van Jeruzalem. De Geboortekerk zou onder het Vaticaan vallen. De drie vluchtelingenkampen in en rond Bethlehem worden simpelweg met de grond gelijk gemaakt. Palestijnse bewoners krijgen uiteraard een aparte status, zonder dezelfde rechten als Israëlische paspoorthouders.

Het tweede gerucht klinkt op korte termijn waarschijnlijker. De route tussen Bethlehem en Ramallah wordt niet alleen flink langer – via een omweg rond Ma’ale Adumim – maar zou ook slechts op gezette tijden open zijn: van 8 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Kantooruren dus, zodat het Israëlische leger ongestoord kan lunchen en siësta houden. Onze vaste taxichauffeur vertelde nog een variant: je zou voortaan elektronisch een vergunning moeten aanvragen om naar Ramallah te reizen, waarna het leger binnen enkele minuten zou beslissen of je wel of niet mag. Dat wordt chaos. En chaos is zelden een bijproduct – meestal is het de bedoeling.

Geruchten dienen als proefballonnen, om de stemming onder de bevolking te peilen. Vergeet niet dat er naar schatting vele honderden collaborateurs zijn op de Westoever – vroeger smalend “vogeltjes” genoemd. Niemand weet precies hoeveel, maar ze leveren het leger informatie over wat er onder de bevolking speelt. Al is dat misschien nauwelijks nodig met alle sociale media en telefoongesprekken die tegenwoordig automatisch door AI worden uitgelezen.

De rode draad van de geruchten is duidelijk: een versnelde fragmentatie van Palestijnen en Palestina. Dat heeft directe politieke en economische gevolgen. Allereerst de instorting van de Palestijnse Autoriteit, die nu al amper in staat is salarissen te betalen en in sommige steden in dit plan dus helemaal buitenspel komt te staan. Daarnaast de ineenstorting van de economie, die grotendeels afhankelijk is van interactie tussen de regio’s van de West Bank – en van de Palestijnse arbeiders die in Israël werkten en dat niet meer kunnen. Het gevolg laat zich raden: steeds meer mensen zullen overwegen te vertrekken. Israël noemt dat dan “vrijwillige emigratie.”