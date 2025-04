De invloed van de farmacie in de Nederlandse GGZ is te groot, neem een voorbeeld aan Noorwegen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

In 2016 heeft de regering van Noorwegen besloten dat cliënten van hun GGZ met officiële ruggensteun mogen kiezen of ze met of zonder medicatie behandeld willen worden. De reden: men maakte zich zorgen over de toenemende invloed van farmacie op de GGZ.

In Nederland heeft de psychiatrie te weinig professionele afstand van de farmaceutische industrie genomen. Dat zijn commerciële bedrijven met een winstoogmerk. De invloed van de farmacie in de GGZ is inmiddels dusdanig dat het onomkeerbaar is.

Het pillengebruik in de GGZ is hier in de cultuur ingedaald en gemeengoed geworden. Als iemand moeite heeft met zijn leven als GGZ-cliënt krijgt de persoon te horen: ‘Neem er anders nog een pilletje bij.’

GGZ-cliënten geven hun ziel en zaligheid aan een commercieel product. Deze producten zijn verslavend en men komt er nauwelijks meer vanaf en men gaat met afgevlakte en doodse emoties door het leven. Iemand op deze wereld wordt daar schathemeltje rijk van.

Natuurlijke voedingssupplementen mogen de werking niet vermelden maar psychoactieve medicatie wel. Antidepressiva mag gewoon antidepressiva heten terwijl het vaker niet dan wel werkt. Dat is misleidend en klantbedrog.

De psychiatrie in Nederland zegt nu: ‘Ja hoor, je mag best zonder medicatie behandeld worden.’ Maar naar kennissen en familie werkt het zo niet. De weg zonder medicatie gaat niet over rozen. De dag dat je er niet goed uitziet, dat je niet helemaal helder overkomt, zal er zijn. Op die dag heb je dan officiële ruggensteun nodig zoals in Noorwegen.