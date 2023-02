De indrukwekkende schreeuw van Karsu voor de aardbevingsslachtoffers laat niemand onberoerd

De Turks-Nederlandse zangeres Karsu verzorgde bij de nationale actieuitzending voor Giro555 voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië een indrukwekkend optreden dat ook in Turkije wordt opgepikt. Ze zong een emotionele ballade voor haar omgekomen nichtje en sloot die af met een schreeuw die niemand onberoerd liet. "De schreeuw van Karsu in het live-programma van de publieke en commerciële omroepen samen zal vast veel Nederlanders een zetje hebben gegeven om geld te storten," schrijft NRC. "In het publiek zijn zichtbaar geroerde mensen te zien met tranen in hun ogen, terwijl de wanhoopsklanken uit Karsu’s keel komen," aldus het AD.