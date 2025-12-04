De hypocrisie van ‘tolerant Nederland’

Nederlanders zien zichzelf graag als tolerant: leven en laten leven. Maar klopt dat zelfbeeld eigenlijk wel? Anouk van Vliet, redacteur van De Marker, prikt de mythe door dat we zo ruimdenkend zijn. In werkelijkheid zijn we alleen verdraagzaam als het ons uitkomt. Daarom doet Van Vliet een oproep: we moeten af van die schijntolerantie. Want het enige wat we ermee bereiken, is een verwaarloosde samenleving.