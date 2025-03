De hypocriete zorgen van Dick Schoof over gijzelaars

Deze selectieve verontwaardiging is walgelijk. Het is niet alleen schaamteloos politiek opportunisme, het is een totale ontmenselijking van Palestijnse levens. Want laten we eerlijk zijn, als het andersom het geval was geweest, als het Israëlische kinderen waren die met tientallen tegelijk onder het puin vandaan werden gehaald, zou de wereld natuurlijk wel op zijn kop staan. Maar nu? Doodse stilte, behalve wat obligate kreten over “proportionaliteit” en “recht op zelfverdediging”.